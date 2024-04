ASCOLI Un centro storico imbandierato con i colori della Quintana dal 1 giugno al 1 settembre, per creare una sorta di scenografia urbana che vada ad incorniciare non solo gli eventi della rievocazione storica, ma l’intera estate ascolana, per un’immersione dei turisti in uno scenario suggestivo. Una iniziativa a partire dalle imminenti edizioni del Settantennale della Quintana che poi sarà ripetuta ogni anno. Questo l’obiettivo per cui l’Arengo, in collaborazione con l’associazione Giostra della Quintana, ha deciso di pubblicare un avviso rivolto ai proprietari di edifici o appartamenti con le facciate su tutte le vie che vengono percorse dal corteostorico per richiedere la disponibilità a concedere l’installazione di portabandiere e bandiere sui loro immobili. Disponibilità che dovrà pervenire entro il 3 maggio.

Le vie interessate

L’avviso esplorativo messo a punto dall’amministrazione comunale e da Giostra della Quintana, interesserà tutti gli immobili con facciate lungo le vie attraversate dal corteo, ovvero piazza Ventidio Basso, via Cairoli, via del Trivio, via Ceci, corso Mazzini dal civico 101 al civico 253, via Trieste, piazza Roma, via Panichi, via Del Duca, piazza Arringo, viale de Gasperi, corso Vittorio Emanuele.

L’avviso

I proprietari dovranno far pervenire l’eventuale disponibilità a consentire l’imbandieramento delle facciate dei loro edifici con portabandiere e bandiere della Quintana, ogni anno, per tutto il periodo dal 1 giugno al 1 settembre. Un’operazione a costo zero per i proprietari di immobili. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore al numero del materiale disponibile, le richieste verranno accolte secondo due criteri: dando precedenza agli immobili ubicati nelle strade del centro attraversate dal percorso del corteo della Quintana; tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande e a tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito a qualunque soggetto, proprietario di immobili con le caratteristiche richieste, di presentare una manifestazione di interesse volta ad accogliere nel proprio immobile quanto stabilito per l’iniziativa. A tal fine, nel modulo di adesione alla manifestazione di interesse si dovrà anche specificare lo spazio disponibile.

I termini

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mano, tramite pec o tramite servizio postale al Comune di Ascoli in piazza Arringo entro le ore 12 di venerdì 3 maggio L’avviso è destinato esclusivamente ad un’indagine finalizzata a individuare la disponibilità di proprietari di immobili di privati che possano essere interessati a che venga posizionato senza alcun onere di spesa per il proprietario, sulla facciata del proprio immobile, un portabandiera con bandiera per il periodo 1 giugno 1 settembre di ogni anno.