ASCOLI Proprio mentre si spalancano le porte della nuova stagione turistica, arriva il via libera al potenziamento del Parco avventura sul colle San Marco, con l’Arengo che ha sbloccato l’ampliamento dei percorsi attuali, con due novità, così come la realizzazione ex novo di un campo di paintball, ovvero la disciplina sportiva che vanta già numerosi praticanti e si gioca sparando palline di gelatina con vernice colorata con l’obiettivo di colpire l’avversario. L’intenzione, dunque, dopo una partenza positiva e incoraggiante della struttura, inaugurata nell’aprile 2022, è di procedere adesso con un ulteriore passo avanti, proposto dalla società Biowork che gestisce già la struttura sul pianoro, nell’area della pineta, per consentire un ulteriore salto di qualità di tutta quell’area di divertimento a contatto con la natura e di una potenziale attrazione turistica molto importante. Ed ora si potrà procedere concretamente, con investimenti a carico del gestore, in cambio di un’estensione della concessione fino ad aprile 2028. Un ulteriore tassello per arricchire il parco avventura ascolano e l’offerta di servizi e attività sul pianoro di San Marco, riferimento strategico nel periodo estivo per tanti ascolani e visitatori.

I nuovi percorsi

Con il benestare dell’Arengo, la società che gestisce il parco avventura a San Marco potrà procedere ora alla realizzazione dei diversi interventi di potenziamento programmati. Tra questi, è prevista l’installazione di un nuovo percorso denominato “Percorso Gnomi 3”, destinato a bambini a partire dai 3 anni di età, che andrà ad incrementare l’offerta attrattiva dei più piccoli e, quindi, la competitività del parco rispetto alle altre strutture esistenti nel centro Italia. È prevista, inoltre, la modifica del percorso “Arancio 2”, con un intervento che prevede la divisione del percorso arancione attuale nell’ottava stazione con l’installazione di una lunga zip-line finale e una nuova risalita per mezzo della scala dei pirati. In questo modo, oltre ad avere una gestione più fluida, il parco si doterebbe anche di un altro percorso, il percorso “Arancio 3”, affrontabile anche da coloro che si sentono incerti e insicuri. Consentendo, quindi, una fruizione a tutti i componenti di ogni famiglia. Gli interventi di miglioramento del parco prevedono, inoltre, una delimitazione della zona destinata ai percorsi aerei con staccionate in legno a “croce di Sant’Andrea” per un perimetro di circa 80 metri, mantenendo un idoneo varco per l’accesso di mezzi di soccorso. Perimetrazione che servirà anche ad evitare problemi come il passaggio o la sosta di persone sotto i percorsi del parco. In ogni caso, si lascerà sempre parte della pineta alla libera fruizione di cittadini e visitatori.

Il paintball

La vera novità, nell’ambito di questo ampliamento del parco avventura ascolano, è sicuramente la realizzazione di un’area gioco destinata alla pratica dello sport del paintball: la nuova frontiera del divertimento all’aria aperta, destinata sia ai bambini a partire dai 7 anni di età, sia ai ragazzi, agli adulti e alle famiglie. Una disciplina molto divertente e coinvolgente che vede i partecipanti utilizzare palline di gelatina riempite con vernice colorata da sparare attraverso degli strumenti ad aria compressa denominati marker per colorare gli avversari. Una pratica con un numero crescente di appassionati che dovrebbe consentire, quindi, di attrarre ulteriori flussi di visitatori rispetto a quello già arrivati sul San Marco dall’apertura del Parco avventura. A fronte degli investimenti che si andranno ad avviare, l’attuale gestione sarà prolungata, come anticipato, di altri tre anni, ovvero fino ad aprile 2028.