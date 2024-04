ASCOLI L’amministrazione comunale rimodula il piano del fabbisogno di personale contestualmente alla modifica del regolamento per le prossime assunzioni dovendo “sposare” le nuove modifiche normative introdotte dal Governo nazionale.

E dal prospetto messo a punto per il reclutamento di nuovo personale dal 2024 al 2026, dovendo andare a tamponare le cessazioni di altri 37 dipendenti nell’arco del triennio appena avviato, si evince che l’ente potrà assumere nella parte finale del 2024, salvo slittamenti, 49 persone (tra cui anche quelle previste nel 2023 e posticipate). Il tutto con una diversificazione delle procedure di assunzione, tra cui 7 concorsi pubblici per andare a contrattualizzare a tempo indeterminato 14 nuove unità lavorative.

I concorsi pubblici

La rimodulazione del piano del fabbisogno di personale a Palazzo Arengo prevede, tra le altre procedure previste, un totale di 7 concorsi pubblici per andare ad assumere 14 persone. In un contesto complessivo che entro l’anno 2024 prevede l’acquisizione di 49 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, ricomprendendo anche le assunzioni previste per il 2023 e non ancora sbloccate. Ma vediamo quali sono le figure che si andranno ad assumere attraverso i concorsi. Per quanto riguarda le farmacie comunali, è prevista una procedura concorsuale per assumere a tempo pieno e indeterminato tre operatori esperti-commessi di farmacia. Sempre per il settore delle farmacie e sempre attraverso concorso si assumerà un funzionario-farmacista a tempo pieno e indeterminato.

Altre tre assunzioni con concorso sono previste per altrettanti funzionari amministrativi per il servizio Risorse umane. E ancora, scorrendo l’elenco delle procedure concorsuali previste, si intendono assumere anche un funzionario specialista informatico per il servizio Coordinamento informatico, transizione digitale, telefonia e privacy; due istruttori tecnici per i settori tecnici dell’ente; due agenti di polizia locale in carico al Comando dei vigili urbani e altri due istruttori amministrativi per il servizio Risorse umane.

Le altre assunzioni

Attraverso lo scorrimento di graduatorie già esistenti, si assumeranno, invece, un operatore esperto, sempre a tempo pieno, per i settori tecnici del Comune; due farmacisti (sempre per le farmacie dell’ente); uno specialista dell’area di vigilanza per la polizia locale e un funzionario amministrativo per il servizio Risorse umane. Con la procedura di mobilità volontaria si assumeranno un operatore esperto per i settori tecnici e un istruttore amministrativo per il servizio Risorse umane. Inoltre è prevista la stabilizzazione di quattro funzionari tecnici, mentre con le progressioni ordinarie di carriera l’ente si doterà di undici istruttori e otto funzionari. Infine, si prevede a chiamata nominativa l’impiego di cinque operatori esecutivi part-time (12 ore settimanali) per tirocini finalizzati ad assunzioni in diversi settori.

Le cessazioni

Come viene riportato nel piano aggiornato e modificato del fabbisogno di personale sono previste, tra il 2024 e il 2026, 37 cessazioni di rapporti di lavoro. Nello specifico, per l’area degli operatori esperti si congederanno in totale 21 dipendenti: tre nel 2024, sei nel 2025 e dodici nel 2026. Nell’area degli istruttori, si congederanno dodici dipendenti: quattro cesseranno il rapporto nel 2024, tre nel 2025 e cinque nel 2026. Mentre nell’area dei funzionari si congederanno quattro persone, di cui tre entro il 2024 e una nel 2026. Con l’aggiornamento del piano di assunzioni, dunque si prevede un innesto di 49 dipendenti a tempo pieno e determinato, nel 2024, per andare a coprire le lacune che si creeranno nei vari settori della macchina comunale.