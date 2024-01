ASCOLI - La città delle Cento Torri fa sul serio e presenta le candidature per l'organizzazione della Tenzone aurea e della Tenzone argentea, i campionati nazionali della bandiera di serie A1 e A2. «Ci siamo ufficialmente candidati per ospitare la manifestazione. Siamo fiduciosi. È un'opportunità sia per valorizzare gli sbandieratori ascolani sia per portare ragazzi da tutta Italia qui in città» sottolinea il sindaco Marco Fioravanti.

La Tenzone Aurea si terrà dal 6 all’8 settembre, la Tenzone argentea dal 19, al 21 luglio. Dal 2017 mancano i campionati nazionali di A1 ad Ascoli, mentre nel 2022 il capoluogo piceno ospitò la kermesse di serie A2. L'ultima edizione della Tenzone aurea si è svolta a Montagnana (Padova). Tra i sestieri in gara in A1 ci sono anche Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore, mentre in A2 sono presenti gli altri gruppi ascolani di Porta Tufilla, Piazzarola e Sant'Emidio, appena retrocesso dalla amssima serie. Sarà un 2024 con i fiocchi, nell'anno del settantennale. Il calendario si è aperto con successo lo scorso 6 gennaio con la prima edizione del torneo storico “Ascoli: città della Quintana”: sei ore no stop nello Squarcia, 42 tornate e 17 cavalieri per un grande spettacolo che ha dato il via alle celebrazioni per l'anniversario della rievocazione storica. Ma non finisce qui.

Nella riunione di lunedì scorso, la giunta dice sì al programma quintanaro 2024. L'edizione della Giostra in notturna si terrà il 13 luglio, quella in onore di Sant'Emidio è in programma il 4 agosto. Fissate il Palio degli sbandieratori per sabato 6 e domenica 7 luglio e la nuova edizione di Sestieri all'erta, l'8 e il 9 giugno. Oltre alle gare, si terrà il 15 maggio l'inaugurazione della Mostra dei Palii. Più articolato il calendario delle prove dei cavalieri al Campo Squarcia: test a porte chiuse il 3 e 4 febbraio, 2 e 3 marzo, 6 e 7 aprile 25 e 26 maggio, 8 e 9 luglio, 20 luglio, 29 e 30 luglio. Visite ufficiali dei cavalli 11 e 12 maggio e 20 luglio; prove ufficiali il 19 giugno.