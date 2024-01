FOLIGNANO - L'ingegno di Dedalo e Sleghiamo la Fantasia, con il patrocinio del Comune di Folignano, organizzano “Folignano Brick”, iniziativa ludica rivolta agli appassionati dei mattoncini Lego di ogni età e a chi si vuole avvicinarsi a questo mondo. L’evento si terrà sabato e domenica al PalaRozzi a Villa Pigna. Saranno proposte varie attività grazie alla partecipazione dei volontari delle associazioni che aiuteranno nella gestione dei molti laboratori messi in campo. Sabato mattina l'appuntamento sarà dedicato alle associazioni dei ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari, per offrire un momento speciale con giochi e attività specifiche. Apertura al pubblico sabato pomeriggio dalle 14 alle 18.30 e tutta la giornata di domenica dalle 10 alle 18.30. L'ingresso è gratuito. Ci sarà un'area esposizione Lego con le opere d’arte più sorprendenti e creative realizzate da talentuosi costruttori di Marche Brick-Rlug.

Laboratori e concorso

E poi laboratori creativi dove poter mettere alla prova le abilità costruttive con aree dedicate, un'area gioco per i piccoli (0/5 anni) progettata con set Lego Duplo. In programma il concorso "Slega la fantasia”: libera creatività per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie. Come spiega il sindaco di Folignano Matteo Terrani «si arricchisce l’offerta di eventi, guardando ai tanti appassionati dei Lego, che sono un ricordo dell’infanzia e un pezzo della propria vita. Abbiamo già ricevuto dimostrazioni di interesse da parte di tante persone di fuori Folignano e quando un evento viene promosso dal basso, con un grande lavoro di qualità che c’è dietro, merita fiducia. È un evento che porterà tanti visitatori al PalaRozzi. È interessante anche sottolineare il tema della solidarietà a favore di chi ha bisogno. Speriamo che sia il primo anno di futuri eventi targati Lego e di avere sempre più visitatori». Il presidente dell’associazione L'ingegno di Dedalo, Gino Renzi, aggiunge: «ci saranno tanti laboratori creativi con tantissimi mattoncini Lego e Duplo, dove si potrà dare totale sfogoi alla fantasia».