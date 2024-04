FOLIGNANO Peppe Paci, commerciante, è il candidato del centrodestra per le amministrative di Folignano. «Tutto è nato in poco tempo, anche grazie al movimento Folignano Futura che è stato fondamentale - spiega Paci. - Serve un cambiamento forte del territorio che deve essere supportato da infrastrutture adeguate; servono anche un ammodernamento di Folignano e l’ascolto dei cittadini, che sono il feedback che un sindaco deve avere. Attraverso la loro voce bisogna intervenire dove c’è bisogno. In questo paese bisognava dare attenzione a tutte le frazioni, non soltanto ad una. Qui ci sarà ampia rappresentanza di genere, uomini e donne che lavorano tra la gente, ma ci saranno anche i giovani e persone di esperienza. Non si porta avanti un’amministrazione pubblica con i ragazzini, occorrono persone di spessore e di valori».

I partiti

Il consigliere regionale Monica Acciarri della Lega aggiunge: «Paci è una persona conosciuta e dedita all’ascolto dei cittadini; chi meglio di lui può fare tesoro dei suggerimenti e capire quali sono le priorità di Folignano; quello di cui il paese ha bisogno». Il coordinatore provinciale del Carroccio Roberto Maravalli sottolinea: «Paci vuole mettere al centro i cittadini e finalmente ci potrebbe essere la continuità di centrodestra con il Comune di Ascoli. La filiera che parte dal Comune che va fino al Governo regionale è importante.

Quanti soldi ha preso con il Pnrr Folignano? È un’occasione davvero importante». «Ognuno deve portare il valore aggiunto per far diventare Paci sindaco. La territorialità è importante tutti: devono essere d’aiuto per riuscire in questo intento» sottolinea Lorenzo Vesperini, coordinatore provinciale di Noi Moderati. Valerio Pignotti, responsabile provinciale di Forza Italia evidenzia: «È importante poter contattare più persone possibili per farle andare a votare, c'è bisogno dell'aiuto dei folignanesi». Andrea Assenti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, conclude: «Serve una nuova dignità politica a Folignano, togliendola dalle mani da chi ha trattato male il Comune in questi anni. C’è tanta voglia e grande entusiasmo».