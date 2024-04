SAN BENEDETTO - «Sulla carta, il progetto è bellissimo. Non vediamo l’ora che venga realizzato, per testare tutti gli attrezzi, verificando che siano all’altezza di quanto previsto». Le parole del giovane Antonio Guidi riassumono bene il clima di entusiasmo e di curiosità che c’è intorno all’annunciata riqualificazione della palestra on the beach, collocata vicino alla foce dell’Albula. Lui, insieme ad un nutrito gruppo di amici, è tra i frequentatori più assidui di quello spazio pubblico e gratuito che, nel corso degli anni, ha visto crescere a dismisura le presenze.

APPROFONDIMENTI IL RESTYLING Corso Trieste, è qui la festa. Via la gru a piazza Arringo. Oggi ad Ascoli inaugurazione dell’arteria restaurata e nuova illuminazione

Il contributo

Il rinnovamento della palestra (ormai conosciuta da tutti come Muscle beach) è possibile grazie ad un contributo di oltre 40mila euro che la ditta Fainplast del patron Battista Faraotti ha concesso al Comune. Il progetto è stato svelato pochi giorni fa; i lavori dovrebbero partire a inizio maggio, per terminare alla fine dello stesso mese. «Speriamo che la tempistica venga rispettata, generalmente certi interventi sono più lunghi», prosegue Guidi, auspicando di avere la palestra pronta per l’inizio dell’estate. Già, ma cosa verrà montato? Si tratta di due elementi altamente versatili, la “Public Island Outrace” e la “Public Island Rack”, ossia delle soluzioni per l’allenamento all’aperto che assolvono a una duplice esigenza: da un lato offrono una soluzione professionale, funzionale e completa, adatta ad atleti esperti in diverse discipline (functional-training, calisthenics, street workout, e molto altro) garantendo a tutti la possibilità di un allenamento versatile e sicuro, volto a migliorare il proprio benessere fisico. Le attrezzature preesistenti saranno smontate e ricollocate in due parchi: uno nella zona nord e l’altro nella zona sud della città. Il nuovo impianto viene realizzato dalla ditta specializzata “Fai Tek” il cui rappresentante, Gianluca Tondi, ha già evidenziato come quello sambenedettese sarà uno degli spazi attrezzati più completi d’Italia. La Muscle beach ha preso il via verso la fine di giugno 2020, con un investimento iniziale di circa 8mila euro da parte dell’amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Piunti.

Il potenziamento

Nel 2021, sulla spinta della grande frequentazione, l’impianto venne potenziato con nuovi strumenti. Ora, grazie a questa importante sponsorizzazione, si farà un ulteriore passo avanti.