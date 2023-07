SAN BENEDETTO - Neanche il caldo più infuocato intacca la loro granitica volontà di mantenersi in forma. Sono le tante persone che, anche in questo luglio africano, continuano a frequentare a tutte le ore la muscle beach. Parliamo delle attrezzature sportive collocate lungo la spiaggia libera a Sud della foce dell’Albula.

L’inaugurazione



Inaugurato nel giugno 2020, di anno in anno quello spazio è diventato sempre più un punto di riferimento per gli amanti del fitness. In molti, lo continuano a frequentare anche durante l’emergenza-caldo. «L’afa non ci ferma, la nostra passione è troppo forte» dice Cristian Spina. Lui ed i suoi amici Daniele Barra, Lorenzo Pompei, Federico Lenardy, Mattia Bartolomei ed Antonio Guidi sono grandi cultori del calisthenics: pratica che sfrutta il peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

«Abbiamo la fortuna di avere un’ottima struttura qui in spiaggia - prosegue Spina -. Se dovessi dare un voto, direi 8 su 10. E questo solo perché il pavimento è un po’ sconnesso». Certo, il calisthenics è una pratica tosta e lo è ancora di più in quest’arroventata fase dell’estate 2023. «Sarebbe meglio evitare di fare sport nelle ore più torride - consiglia il dottor Pietro Campanaro: medico specializzato in scienza dell’alimentazione - In ogni modo, facendo attività fisica in giornate di gran caldo si può arrivare a perdere anche 2 litri di liquidi attraverso la sudorazione. Dunque è fondamentale reidratarsi in maniera sostanziosa».

Come? Oltre alla tradizionale acqua (da bere con costanza, anche in assenza della sensazione di sete) l’esperto consiglia centrifugati o estratti a base di frutta e verdura. «Si possono bere al termine dell’attività fisica - prosegue il medico - mix tra melone, limone e carote, magari con l’aggiunta del cetriolo». Poi, una volta a tavola, il consiglio-cardine è quello di puntare sulle carni bianche ad alta digeribilità, accompagnate sempre da un abbondante contorno di ortaggi estivi a crudo.

«Salvo particolari intolleranze, consiglio cetrioli e pomodori. I pomodori, in particolare, apportano davvero tanto potassio - sottolinea ancora Campanaro -. Sul fronte della frutta, puntiamo molto su melone e cocomero perché sono ricchi di vitamina C: anti-ossidante che aiuta a riparare i danni che i raggi solari produce sulla pelle. Da non sottovalutare la zucchina che, soprattutto a crudo, ha molte proprietà astringenti ed anti-infiammatorie».



Altro consiglio valido per sportivi e non: meglio ridurre al minimo il consumo di carboidrati semplici come pane bianco, pizza unta e patatine soprattutto se fritte. Dunque poca pasta (soprattutto se condita pesantemente con sughi e intingoli vari); molto meglio riso integrale, il farro e gli altri cereali complessi, ma anche cuscus e quinoa.