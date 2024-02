ASCOLI - Raffica di furti nelle abitazione. Negli ultimi tempi, sempre più frequentemente, si registrano colpi messi a segno dai ladri ad Ascoli, nei comuni limitrofi ed anche lungo la Vallata del Tronto. A Monticelli ad essere presa di mira dei malviventi è stata una villetta di via delle Zinnie, la parte alta della zona. I ladri, nottetempo, sono riusciti ad introdursi all’interno dell’abitazione ed hanno razziato gioielli, soldi e oggetti di valore che hanno trovato.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Furto al centro Portogrande, due ladri presi dai carabinieri. Domiciliari a un giovane trovato con mezzo chilo di hashish e marijuana

Non appena i proprietari si sono resi conto di quanto accaduto, è stato richiesto l’intervento delle forze di polizia che hanno provveduto a raccogliere le denunce e a eseguire i primi rilievi per accertare se gli autori del furto possano aver lasciato delle tracce che potrebbero consentire di individuarli.

Il colpo

A distanza di poche ore, un colpo simile è stato registrato a Folignano. In questo caso, i ladri avrebbero agito incuranti del fatto che i proprietari stessero dormendo. Anche in questo caso, una volta riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, in pochi attimi, hanno portato via tutto quello che di valore.

La denuncia

Di quanto accaduto sono stati avvertiti i carabinieri che hanno provveduto a raccopgliere la denuncia della famiglia rimasta scossa dalla modalità con cui è stato compiuto il furto. Ladri in azione anche lungo la Vallata del Tronto. A finire nel mirino dei malviventi è stata un’abitazione di Castel di Lama. Da quanto i apprende, sembrerebbe che i residenti si fossero allontanati momentaneamente dall’abitazione quando è stato messo a segno il colpo. In pochi minuti, è stata fatta razzia di orologi, gioelli, monili in oro e tutto ciò che c’era di valore. Ora si cercano i responsabili. Un valido aiuto potrebbe arrivare dalle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza anche di altri palazzi vicini. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio i filmati.