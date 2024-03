Picenambiente investe 15 milioni di euro, eco-cassonetti e orari di raccolta ampliati: nuove modalità spiegate sabato a Castel di Lama

CASTEL DI LAMA Piceno sempre più sostenibile, anche attraverso l'attenzione alla raccolta differenziata. «L'iniziativa - insieme alle tante altre che stiamo programmando su tutti i 28 comuni serviti da PicenAmbiente - si accoda alla campagna di comunicazione “Io faccio la differenza” che ha un senso molto profondo: saremo in grado di fare la differenza solo come singoli accomunati da un forte senso di comunità» dichiara Rolando Rosetti, presidente di Picenambiente.

Gli eco-cassonetti

E il senso di comunità diventa sempre più tangibile dagli incontri organizzati nelle scuole con la distribuzione degli eco-cassonetti Herobox, dai numeri di accessi quotidiani al nuovo sito Picenambiente.it, dai servizi al cittadino introdotti nel territorio e non per ultimo il finanziamento di oltre 15 milioni di euro di fondi Pnrr che saranno investiti in una serie di innovazioni e migliorie attraverso passaggio graduali ma ben chiari e definiti in collaborazione con tutti i comuni del territorio. «Volendo fare un parallelo sportivo - prosegue Rosetti - la vera forza di Picenambiente è il team di governance: una squadra che riesce a giocare riuscendo a mettere in campo idee originali che poi verranno messe a terra per diventare infine obiettivi raggiunti».

La manifestazione

Intanto sabato dalle 15 alle 19 in Piazza della Libertà a Castel di Lama si terrà un incontro per conoscere le nuove modalità di conferimento.

Con un’ordinanza del Sindaco si è provveduto ad estendere gli orari di conferimento dalle 18 alle 4 nei giorni dedicati, per venire incontro ai cittadini che in questi anni hanno dimostrato una grande attenzione nel riciclo, portando Castel di Lama ad un ottimo risultato a livello regionale. «L’attenzione sulla raccolta rimane una priorità per questa amministrazione che, con le nuove telecamere mobili di controllo dei conferimenti, continua il suo lavoro di contrasto al degrado causato dai pochi» commenta il sindaco Mauro Bochicchio.