OFFIDA Nicoletta Merlonghi, 9 anni, residente a Castel di Lama, con la canzone dal titolo “Ali di carta” è stata la vincitrice della 31° edizione della Farfalla d’Oro, la rassegna canora per bambini che è andata in scena venerdì sera nel teatro Serpente aureo, gremito di un festeggiante pubblico. Seconda classificata Nicole Albanesi 9 anni, anch’essa di Castel di Lama, con la canzone “Ci sarà un po’ di voi”. Al terzo posto Sofia Di Gennaro, 10 anni di Mosciano Sant’Angelo, che ha interpretato la canzone “L’orso col ghiacciolo”. I premi sono stati consegnati, rispettivamente, dal sindaco Luigi Massa, dal presidente dell’Istituzione musicale Sieber Giovanni Corinaldesi e dal presidente della Pro Loco Tonino Pierantozzi. Tutti e tre hanno espresso elogi agli organizzatori, in primis Sabina Premici, e a tutti i componenti lo spettacolo «Così prezioso per la crescita qualitativa dei giovani e sempre capace di rendere più grande Offida».

Gli altri riconoscimenti

Poi, riconoscimenti: all’orchestra Farfalla d’oro, il Premio maestro Ciro Ciabattoni assegnato a Yasmine Manai, 9 anni di San Benedetto per la canzone “Mambo Rimambo”. A consegnarle il riconoscimento è stato Giorgio Ciabattoni, figlio del compianto maestro. Il Premio simpatia è invece andato a Ginevra Lattanzi, 4 anni e mezzo di Colli del Tronto per l’interpretazione della canzone “Il Panda con le ali”, premio, questo, istituito da Il Resto del Carlino in ricordo del giornalista offidano Serafino Camilli e consegnato dalla giornalista Maria Grazia Lappa.

L’ospite

Ospite della serata, l’attore ascolano Andrea Di Luigi, al quale è stato attribuito il premio “Farfalla d’autore”, che consiste in un quadro ad acquerello realizzato dall’artista Marina Premici. Tutta la serata ha visto momenti di grandi emozioni. Le esilaranti sorprese del Mago Pierre e i clown dottori dell’associazione “ll sole di Giorgia”. Le armoniose voci del coro diretto magistralmente dalla maestra Monica Longo. L’orchestra composta da Silvia Premici alle tastiere, Vittorio Paolini alla chitarra, Giancarlo Premici alla chitarra, Sergio Grandoni alla batteria, Umberto Svizzeri alle percussioni, Fabio Vesperini al basso, Giorgio Ciabattoni alla tromba e Luca Vesperini altrombone. Infine, la grande conduzione dei presentatori Marica Cataldi e Mauro Moretti con l’intervento delle befane. Il ricavato della serata sarà devoluto a “Il sole di Giorgia” e all’Avis.