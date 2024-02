SAN BENEDETTO Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto, in particolare delle stazioni di Porto D’Ascoli e San Benedetto, hanno messo in atto un servizio di controllo straordinario della costa mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.



Il furto



A seguito di questi controlli sono stati arrestati due giovani, di 23 e 21 anni, di origini romene, senza fissa dimora, nei pressi del centro Commerciale Portogrande a Porto d’Ascoli. Sono stati sorpresi dai militari dell’Arma con della refurtiva appena asportata da un rinomato esercizio commerciale, per un valore di circa 800 euro. La merce rubata è stata recuperata e restituita a personale della struttura. La tempestiva segnalazione al numero unico d’emergenza 112 e la capillarità delle pattuglie presenti sul territorio hanno determinato la cattura dei malfattori. Trattenuti nelle camere di sicurezza del comando sono stati poi posti a disposizione della magistratura ascolana che ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione giornaliera alla competente polizia giudiziaria.



La droga



L’attività dei carabinieri sambenedettesi non si è limitata solo alla scoperta di autori di furti ma anche alla lotta alla droga. Un’operazione premiata dall’arresto di un giovane di 25 anni residente a San Benedetto del Tronto, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (hashish e marijuana), per un quantitativo di circa mezzo chilo. Il rinvenimento della sostanza stupefacente è conseguito ad una perquisizione domiciliare disposta dalla magistratura a seguito di attività d’indagine condotta unitamente ai colleghi del Teramano. È stato altresì sequestrato materiale di confezionamento ed una somma di denaro contante pari a circa mille euro. L’Autorità giudiziaria ascolana, oltre a convalidare l’arresto ha disposto per il venticinquenne la misura cautelare degli arresti domiciliari. Infine durante il weekend sono state controllate dai carabinieri 113 persone a bordo di 59 veicoli.