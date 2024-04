FOLIGNANO Mancano 48 giorni alle elezioni e l'atmosfera a Folignano si fa rovente. Torna a parlare Pietro Principi, attuale capogruppo di opposizione, cinque anni fa sfidante del sindaco Matteo Terrani. E lo fa a pochi giorni dall'ufficialità della candidatura per il centrodestra di Peppe Paci.

«Mi auguro che faccia bene, ma avrei pensato ad una candidatura diversa. Lui è una persona degnissima, ma è un esponente politico riciclato poiché fa parte di un passato che è finito nel dimenticatoio. Nulla di personale contro di lui, ma da molti è identificato con un periodo che è stato accantonato – tuona Principi -. Avrei pensato alla candidatura di una persona molto giovane, che non avesse avuto rapporti diretti con la politica e che potesse creare una diversa aspettativa. Magari non vincendo in questa tornata, ma creando i presupposti per riuscire nella successiva. L'auspicio è che possa creare una coalizione in cui ci siano volti nuovi. Riavvicinare i giovani alla politica folignanese deve essere l'obiettivo».

Il passo indietro

Dopo l'impegno in prima persona come candidato sindaco nel 2019, a capo della coalizione di centrodestra, e il lustro come capogruppo di minoranza in consiglio comunale, ora per Principi, medico otorinolaringoiatra, le porte della politica folignanese sembrano chiudersi. «Il gruppo costituente del movimento Folignano Futura mi ha chiesto un passo indietro – sottolinea -. In queste settimane tante persone a Folignano hanno voluto sapere il motivo della mia mancata ricandidatura e auspicavano la mia permanenza nell'ambito politico. Aspetto le elezioni di giugno e vediamo cosa verrà fuori dal panorama. A quel punto farò le mie valutazioni. Al momento non voglio interferire con l'attività di Paci. Se poi potrò dare un contributo, valuterò come farlo».

La sfida

Nel frattempo, si scalda la campagna elettorale. Scendono in campo i due sfidanti. «Inizio questa nuova avventura politica con impegno e passione, ponendo al centro crescita e sviluppo di Folignano, un territorio che amo profondamente. Voglio una politica del fare, non dell'apparire; tornare tra la gente, ascoltare le voci e risolvere le problematiche di ogni giorno, senza dimenticare nessuno. La politica deve essere al servizio dei cittadini» annuncia Paci candidato della lista Cambiare per crescere. «Siamo pronti. Orgogliosi del lavoro fatto fin qui, delle difficoltà superate e delle opportunità sfruttate per migliorare Folignano. Un lavoro costante per intercettare fondi e dotare il Comune di strutture nuove, sicure ed efficienti e per potenziare i servizi, adeguandoli alle esigenze dei cittadini. Tanta strada abbiamo fatto e tanta ne faremo ancora insieme» risponde il sindaco Matteo Terrani, candidato della lista Folignano Bene Comune. E intanto c'è già una data: il 28 aprile, alle 17, al ristorante Parco dei Tigli si terrà la presentazione ufficiale della lista e della candidatura di Terrani.