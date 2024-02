FOLIGNANO - Aggredita mentre sta dando da mangiare ai gatti nei pressi della propria abitazione. Brutta avventura, quella subita nel tardo pomeriggio di giovedì, da una sessantottenne di origine straniera che è stata aggredita e picchiata a Folignano da un uomo.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, intorno alle ore 18, come solitamente fa ogni giorno, era uscita di casa per dare da mangiare ai gatti randagi presenti nella zona. È stato in questo momento che l'uomo le si è avvicinata e l'avrebbe aggredita provocandole delle ferite tanto da dove far ricorso alle cure sanitarie. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a fornire alla sessantottenne le prime cure per poi trasferirla in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli. Qui è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici per definire il suo quadro clinico i quali hanno rilevato delle lesioni non gravi.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Monsampolo, brasiliana ai domiciliari per furti commessi nel Maceratese

Le indagini

Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Folignano che sono impegnati a ricostruire le modalità dell'aggressione e, soprattutto, i motivi che hanno indotto l'uomo a scagliarsi contro la donna. Anche sulla base di alcune persone che si sono travate a passare in quel momento e che avrebbero fornito la propria testimonianza ai militari dell'Arma. Non è da escludere che i due si conoscessero, inoltre potrebbero esserci dei motivi personali alla base di quanto accaduto. Da quanto si apprende, al momento, la donna non avrebbe presentato alcuna denuncia nei confronti dell'uomo che l'ha aggredita ma non è escluso che possa farlo nei prossimi giorni. Tanta paura per la donna che poteva avere conseguenze ben più gravi ma che fortunatamente ha causato alla donna qualche ferita di lieve entità.