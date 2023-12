ASCOLI Mancano pochi giorni e poi il sipario si alzerà sulla prima edizione del torneo storico “Ascoli, città della Quintana”. Domenica 7 gennaio sarà un grande appuntamento di festa e di emozioni: in scena ci saranno i migliori cavalieri d'Italia per una doppia sfida, una all'anello e l'altra al bersaglio. Un'unica giornata per un evento a partire dalle 10 fino alle 13 e poi dalle 15 alle 18. Al termine in programma le premiazioni.

Sarà questo il primo importante evento che contraddistinguerà le celebrazioni per il settantennale della Quintana, proposte dal Comune, dal consiglio degli anziani e dai sestieri. La volontà è quella di offrire una nuova attrazione per i turisti, servire un banco di prova ai cavalieri che parteciperanno alla prossima Quintana e avvicinare coloro che non hanno mai messo piede allo Squarcia. L'ingresso sarà libero, per il pubblico a disposizione gli spalti della tribuna.

Le prove

Il 6 gennaio si terranno le prove dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il giorno dopo ci sarà il via alla sfida. Il torneo, aperto a tutti i cavalieri d’Italia (potranno iscrivere un massimo di due cavalli), si articolerà in una doppia sfida, ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al classico moro. Entrambi i gironi vedranno poi i cavalieri dividersi in due categorie “esordienti” e “esperti” ovvero coloro che hanno giostrato ad Ascoli negli ultimi 5 anni. Ci saranno quindi due tornate, ogni tornata ci sono tre assalti al moro (bersaglio) oppure tre anelli da infilare. Il percorso dovrà essere completato entro un minuto e dieci secondi.

La dead line per le iscrizioni è fissata per il 2 gennaio. Le iscrizioni comunque non potranno superare il numero massimo di 30 binomi. Grande attenzione ai destrieri e alla sicurezza. I cavalli dovranno essere muniti di passaporto e verranno controllati dal commissario sanitario; questi, nel caso riscontrasse menomazioni fisiche di un cavallo può chiederne l’esclusione. Ogni cavallo dovrà essere munito di certificato medico sportivo rilasciato dal veterinario. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni girone: per gli esordienti in premio ecco una targa o una coppa, mentre per gli esperti buoni acquisto di 500, 300 e 200 euro.

Piazzarola

Intanto si muove il mercato anche lontano dalla Quintana di Ascoli. Mario Cavallari, da qualche settimana nuovo cavaliere della Piazzarola insieme a Davide Dimarti, difenderà anche i colori del Rione Morlupo a Foligno. Per lui il debutto in terra umbra è fissato per il 15 giugno. E sarà una pregiata anteprima per la Quintana ascolana: Cavallari se la vedrà anche con Lorenzo Melosso (Badia), Luca Innocenzi (Cassero), Lorenzo Savini (Croce Bianca) e Tommaso Finestra (Spada).