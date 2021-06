Il momento che aspettava da tanto: Covid alle spalle, Emma Marrone inizia il suo tour

Ormai è solo questione di ore. Emma Marrone inizia il suo tour, arriva il primo concerto dopo la pandemia. Dopo oltre un anno di attesa, Emma torna a cantare dal vivo, come desiderava da tempo. All’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro la cantante 36enne si esibisce: è la data zero che precede il doppio appuntamento di domenica e lunedì (6 e 7 giugno 2021) all’Arena di Verona del “Fortuna live 2021”. “Sono ufficialmente in tour”, racconta nelle sue stories su Instagram raggiante.

Fa vedere tutto del suo tour prodotto da Friends & Partners che la terrà impegnata fino a metà luglio. Voleva festeggiare insieme al pubblico i primi 10 anni di carriera: finalmente può farlo, rispettando le regole sanitarie e di distanziamento previste per arginare la pandemia di Covid-19. La morsa delle restrizioni, grazie ai vaccini, si sta allentando e così Emma Marrone torna a fare concerti. E’ entusiastae non vede l'ora di condividere questa sua gioia con i suoi fans.

