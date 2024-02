Senigallia come radice profonda e Bologna come cuore per la musica di Roberta Giallo, cantautrice, attrice e pittrice marchigiana. L’artista ha da dopo pubblicato una nuova canzone intitolata Curriculum, e come in un film noir, il brano scritto da Giallo e prodotto da Corrado Rustici in California (la cantautrice era da quelle parti col suo Astronave Gialla World Tour) attraversa varie tappe esistenziali, dall’adolescenza all’università.

Le tappe dell’adolescenza

Bullismo, maleducazione, arroganza, in questo scenario desolante emerge una amara consapevolezza: nell’era digitale una lode in filosofia morale e un corposo curriculum non basteranno. «Questa canzone – spiega Roberta Giallo - è anche la risposta definitiva a tutti coloro che sostenendo che io meriti di più di quel che ho avuto, tornano spesso a domandarmi perché io non sia più famosa, o perché non abbia ancora calcato il palco dei fiori. Che vi devo dire, osservate bene come vanno le cose; questo non è un mondo per artisti e artigiani, ma un mondo per venditori senza scrupoli e multinazionali... dove anche saper cantare a volte è un deterrente». La canzone, che segue il singolo Ci salveranno gli alieni uscito a fine dicembre 2023 e supportato da un video che vede la partecipazione di Red Ronnie, sarà parte integrante del nuovo disco in uscita nel 2024 e intitolato Reminiscenze.

La grande passione

Dalle Marche all’Emilia Romagna per coltivare una grande passione, studiando (si laurea e si specializza con lode rispettivamente in Filosofia Morale e in Scienze Filosofiche) e proseguendo un percorso artistico che nel corso degli anni è diventato sempre più consistente. Dalla prima canzone pubblicata fino alle ultime, una serie di mattoni per costruire un castello di esperienza per chi è partito da sogno e talento raggiungendo il Premio dei Premi Mei, il Premio Bindi e Un Certain Regard Musicultura, dove poi è diventata anche parte della giuria, aprendo anche per nomi enormi della scena musicale internazionale, come ad esempio Sting. Ha collaborato a diverse colonne sonore per il cinema: Il Cuore Grande delle Ragazze di Pupi Avati, La ragazza dei miei sogni (Draka Production), Uomini Come tanti di Maria Grazia Contini (Ibc Movie 2023) per cui oltre a realizzare le musiche, re-interpreta sui titoli di coda la celebre Gli uomini non cambiano.

«Credo nel potere rigenerante dell'atto creativo, nello spirito critico, e nelle Grandi Canzoni, e oggi ringrazio Guccini, perché L'Avvelenata nei momenti di disillusione profonda mi ha salvata. La mettevo su a ripetizione e mi veniva da ridere – commenta ancora Roberta Giallo - Curriculum è un po' la mia Avvelenata, la prima di una lunga serie. C’è una nota empatica e solidale ai colleghi cantautori: “Amiche, amici, non lasciamoci infinocchiare da chi promette cose e in cambio ci chiede di snaturarci; se abbiamo qualcosa da dire diciamolo senza paura, ché ormai la civiltà degli streaming e degli influencer sta crollando. C’è bisogno di nuovi paradigmi, osiamo, sperimentiamo. Magari arriverà un tempo luminoso, più umano e con più umanità nelle canzoni, io ci voglio credere e correrò i miei rischi, senza svestirmi “dei panni che son solita portare”».