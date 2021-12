Francesco Guccini, vacanze a Mondolfo: l’ex cantautore e scrittore nella città natale della moglie apprezza i prodotti tipici

MONDOLFO - Vacanze di Natale nelle Marche come da tradizione per Francesco Guccini, ex cantautore e scrittore che ha trascorso quattro giorni in visita presso i parenti della moglie Raffaella Zuccari a Mondolfo. Il “maestrone” di Pavana – dal nome della cittadina sull’appennino tosco-emiliano in cui Guccini risiede e in cui è cresciuto nell’infanzia – ha ricevuto numerosi attestati di stima e di riconoscenza dai fans che a distanza hanno richiesto autografi.

Guccini, che ha ricevuto la terza dose del vaccino anticovid, complice anche il maltempo, si è fatto vedere poco in giro in occasione delle feste che sono state un momento per rivedere le persone care che da tanto tempo non aveva potuto incontrare. Ha raccomandato ad amici e conoscenti di credere nella scienza e di vaccinarsi contro il covid che ha mietuto purtroppo così tante vittime in tutta Italia, compreso Mondolfo dove il prete don Aldemiro Giuliani, grande estimatore letterario di Guccini, purtroppo è deceduto in conseguenza dell’infezione da covid 19 contratta nell’ottobre 2020.

Guccini ha festeggiato il Natale concedendosi qualche strappo alla dieta, non disdegnando di sorseggiare i prodotti enogastronomici locali come la Lacrima di Morro d’Alba e il Verdicchio dei castelli di Jesi. Sui social sono diventate di grande interesse le foto del soggiorno gucciniano a Mondolfo. Ieri pomeriggio la ripartenza per il ritorno nel suo “buen retiro” di Pavana, in provincia di Pistoia al confine con l’Emilia Romagna. Pur avendo smesso di suonare e fare concerti, l’ex cantautore mantiene intatto il suo amore per la scrittura. Per la Giunti, ha da poco dato alle stampe il libro “Tre cene (l’ultima invero è un pranzo)”. A Mondolfo si è sposato con Raffaella convolando a nozze civilmente in municipio nel 2011 davanti al sindaco Pietro Cavallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA