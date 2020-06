Neri Marcorè con i Musici in “Parole che non trovo”, un vero omaggio a Guccini

PORTO SANT'ELPIDIO - L’attore, imitatore, cantante e artista a 360 gradi marchigiano Neri Marcorè si esibirà insieme ai Musici a Roma in “Parole che non trovo”, omaggio a Francesco Guccini per i suoi incredibili ottanta anni. Il concerto avrebbe dovuto tenersi oggi, 14 giugno, giorno del compleanno del cantautore, come evento inaugurale del festival “I Concerti nel Parco” a Casa del Jazz, poi annullato (per le note vicende che hanno portato alla sospensione degli spettacoli dal vivo in relazione all’emergenza sanitaria Covid19), e infine riprogrammato il 20 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Per la prima volta, insieme ai Musici, la band dei musicisti che hanno accompagnato il cantautore (Juan Carlos “Flaco” Biondini chitarra e voce, Vincenzo “Vince” Tempera al pianoforte, Antonio Marangolo percussioni, sax e tastiere, Pierluigi Mingotti al basso, Ivano Zanotti alla batteria), a interpretare Guccini ci sarà Neri Marcorè, già apprezzato da pubblico e critica per le sue rivisitazioni autentiche e appassionate e nello stesso tempo personali, di lavori di Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber “Come una specie di sorriso”, “Da Faber a Gaber”. Questa è la sua prima volta che interpreta lavori di Francesco Guccini. È previsto, anche un saluto audio-video di Francesco Guccini. © RIPRODUZIONE RISERVATA