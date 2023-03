Cattelan assaggia le cavallette con il vincitore di Masterchef: ecco le reazioni dopo il boccone

Cavallette al naturale come aperitivo. Sì, gli insetti commestibili sbarcano nello show tv di Cattelan. Il vincitore di Masterchef Italia Edoardo Franco è stato ospite da Alessandro Cattelan e hanno assaggiato le cavallette per la prima volta.

Il varesino 26enne è stato ospite del programma Rai Stasera c'è Cattelan e la sfida non era ai fornelli ma ha messo alla prova direttamente il palato.

Scena molto divertente: Cattelan ha indossato dei guanti in lattice neri, ha preso una cavalletta e ha esitato un po'. Dal pubblico è partita una ola di suspence. Cattelan chiede a Edoardo: «Ma tu li hai mai mangiati? (gli insetti, ndr)». E lui ha risposto: «No, posso?». «Certo, abbiamo larve, cavallette, il meglio del meglio!», ha detto di rimando Cattelan. E via, boccone di cavalletta.

Il conduttore ha mangiato l'insetto, lo ha masticato guardando fisso un punto nel vuoto, che è un po' come quando devi mandare giù lo sciroppo per la tosse che non ti piace. E alla fine, rimanendo con un'espressione neutralissima, lo ha ingoiato.

" target="_blank">

«Sembra quando lasci aperte le gallette e poi diventano un po'....», ha commentato Cattelan. Per Franco la cavalletta è un po' «pastosa». «Non è male dai», il giudizio finale.

E voi le avete già mangiate?