Prosecco. Crescita record per la cantina Mionetto: al Vinitaly presenterà il suo nuovo aperitivo analcolico. «Sempre aperti e attenti alle nuove tendenze»

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Crescita record per la storica cantina di Valdobbiadene Mionetto che ha chiuso lo scorso anno con un fatturato da 153,4 milioni di euro. Aumento a doppia cifra nei ricavi, +10% rispetto all'anno precedente, e incremento delle vendite globali con un totale di 42,7 milioni di bottiglie.

L'export

Ottimo il fronte delle esportazioni che segna un + 11,45% e che rappresenta il 78% del fatturato con mercati sempre più consolidati in Usa, Germania, Gran Bretagna e Polonia oltre che in Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania grazie anche all’internazionalità e alla forza commerciale e distributiva del Gruppo Henkell - Freixenet di cui Mionetto fa parte e che oggi annovera 30 consociate distribuite in oltre 70 paesi del mondo. Fiore all’occhiello la Prestige Collection con la sua referenza più iconica: il Prosecco DOC Treviso Brut. «Siamo estremamente orgogliosi dei traguardi raggiunti nel corso del 2023 che testimoniano la qualità della nostra produzione vinicola e la forza internazionale di un brand sempre più impegnato nel confermare il proprio ruolo di leader globale nella categoria Prosecco, aperto anche a cogliere e sviluppare le nuove tendenze nel complesso mondo delle bollicine» afferma Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto Spa.

Alcohol - free

La cantina di Valdobbiadene parteciperà alla 56ª edizione di Vinitaly a Verona, la più prestigiosa fiera internazionale del vino e dei distillati, dal 14 al 17 aprile, presentando, accanto ai vini più prestigiosi e premiati dai più importanti concorsi enologici internazionali del settore, Mionetto Aperitivo e la novità Mionetto Aperitivo 0% Alcohol-free, in linea con le più recenti tendenze del settore beverage, sempre più vicine a un consumatore eterogeneo che ricerca un’esperienza in grado di coniugare gusto e leggerezza.