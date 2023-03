ANCONA - Zaini in spalla per i concorrenti, telecomando in mano per il pubblico: nella nuova edizione di Pechino Express “La via delle Indie”, in onda tutti i giovedì dal 9 marzo all’11 maggio su Sky Uno e in streaming su Now, ci sono anche due viaggiatori marchigiani. Il primo, Andrea Belfiore, originario di Ancona è insieme a Joe Bastianich nella coppia “Gli Italoamericani”. Il secondo, Matteo Giunta, è il marito pesarese di Federica Pellegrini, con la quale forma la coppia “I novelli sposi”. La decima stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia è stata presentata ieri mattina in una conferenza stampa.



L’avventura



Belfiore, musicista istrionico, da anni vive negli Usa dopo essere approdato a Boston con una borsa di studio per frequentare il Berklee College of Music. Bastianich, divenuto noto al pubblico televisivo italiano per essere stato un giudice di Masterchef, si divide tra Italia e Stati Uniti, dove è nato (nel Queens) da una famiglia di origini istriane. Oltre che personaggio televisivo, è anche ristoratore, autore, triatleta, produttore vitivinicolo e musicista. «Lui – ha detto Bastianich in una clip durante la presentazione – è un musicista che vuole fare il cuoco, io sono un cameriere che vuole fare il musicista». I due sono amici e, a proposito della partecipazione, l’ex giudice di Masterchef ha anche detto che quella che hanno vissuto «è stata un’avventura interessante. Per me era la prima volta come concorrente, ma nel viaggio ho portato tutta la mia esperienza televisiva. Per me e Andrea, 1+1 fa tre».



Gli sposi



Il viaggio per “I Novelli Sposi”, Pellegrini e Giunta, è arrivato poco dopo il loro matrimonio, avvenuto il 27 agosto dello scorso anno. Si conoscono dal 2012, da quando Giunta, ex nuotatore, e dopo una laurea in scienze motorie prima e esperienze in preparatore e allenatore poi, inizia ad allenare Pellegrini. «Tra noi – ha detto nella clip la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, che ancora detiene il record del mondo sui 200 stile libero – era iniziata prima della fine della mia carriera, ma stavamo attenti a non farlo notare, per esempio partendo dalla stessa casa, ma con due macchine diverse». Di certo l’adventure game è una bellissima esperienza anche fisicamente faticosa, ma loro, ha ricordato la campionessa, «siamo allenati, non pensavamo però fosse così. Il problema non è stato tanto la stanchezza fisica, quanto l’esserci messi alla prova sull’adattamento, e ne siamo usciti rafforzati, facendo squadra con Matteo». Pellegrini era restia a partire appena sposata, ma, riferisce, «siamo tornati dal viaggio contenti e più forti di prima, l’uno si compensa con l’altro».



Il viaggio



“Gli Italoamericani” e “I Novelli Sposi” contenderanno la vittoria alle altre sette coppie che hanno preso parte al viaggio: ci saranno Giorgia Soleri e Federippi (Le Attiviste), Alessandra Demichelis e Lara Picardi (Gli Avvocati), Dario e Caterina Vergassola (Gli Ipocondriaci), Martina Colombari e Achille Costacurta (Mamma e Figlio), Carolina Stramare e Barbara Prezia (Le Mediterranee), Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (I Siculi), Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (Gli Istruiti). Un viaggio emozionante, partito da Mumbai, in India, e terminato a Angkor, in Cambogia, con tappe anche nel Borneo malese. In dotazione zaino, una mappa, una radio e un euro a persona al giorno nella valuta locale. Il resto sarà competizione, scoperta, resistenza, abilità e intraprendenza, oltre che esperienza di vita locale. Si parte dunque giovedì, con i primi 372 km partendo da Mumbai, dove faranno una serie di missioni.