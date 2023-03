SENIGALLIA - Trasferta a Strasburgo per lo chef Mauro Uliassi in compagnia del collega Antonino Cannavacciuolo. Sui social domenica hanno rimarcato la loro solida amicizia. Nessuna rivalità tra i due ma solo tanta stima. «Sono stati invitati tutti i Tre Stelle d’Europa alla presentazione della guida Michelin francese – spiega Mauro Uliassi, raggiunto telefonicamente –, quindi c’erano anche tutte le Tre Stelle italiane». Un importante vetrina per Senigallia, sempre più meta di turisti che arrivano da tutto il mondo per mangiare nei ristoranti stellati. C’è anche chi fa il tour delle Tre Stelle.

APPROFONDIMENTI IL LOCALE Ricomincio da Due, la sfida della chef Antonietta



Lo scatto



Ad annunciare la partenza domenica sera è stato Mauro Uliassi. Ha postato una fotografia che lo ritrae insieme al giudice di MasterChef, la stessa che anche lui ha pubblicato sulla propria bacheca di Instagram. «Con Antonino verso Strasburgo – ha scritto Uliassi – tenimmo core in to zucchero». Cannavacciuolo ha commentato con un cuore. C’è un motivo per cui Uliassi ha scritto quella frase. «Quando prendemmo la terza stella – spiega -. Antonino mi chiamò e mi disse: tieni o’ core in to zucchero eh? Un’espressione che rendeva molto bene il mio stato d’animo». Sui social il giudice di MasterChef, che a breve debutterà con Cucine da incubo, ha commentato così la stessa foto che li ritrae insieme, apprezzata da quasi 29mila utenti. «Le sorprese belle della domenica – ha scritto Antonino Cannavacciuolo -. Grandissimo collega ma soprattutto amico speciale. Direzione Strasburgo». Mauro Uliassi ieri è rientrato in città dove sta ultimando i preparativi per riaprire il ristorante. Il 1° aprile, infatti, sarà di nuovo operativo. Ha invece riaperto la Madonnina del pescatore lo scorso 20 febbraio il collega pluristellato Moreno Cedroni, che ieri ha svelato la data di debutto del Clandestino Sushi Bar per la prossima stagione. Non c’è molto da aspettare perché il 13 marzo riapre e fino al 30 aprile sarà aperto tutti i giorni a pranzo, eccetto il martedì giorno di chiusura, mentre a cena solo dal venerdì alla domenica.



I riconoscimenti



I due chef stellati hanno fatto il pieno di premi e riconoscimenti nell’ultimo anno, piazzandosi sempre tra i migliori. Due fuoriclasse, traino per il turismo enogastronomico in costante ascesa in città. Da anni un motivo in più per venire in vacanza a Senigallia dove c’è un’ampia proposta, per tutti i gusti e le tasche, sempre di alta qualità. Il risveglio dei ristoranti della riviera è iniziato già da febbraio e sta proseguendo. Non ha ancora fissato una data Paolo Brunelli per la gelateria di via Carducci ma ad aprile tornerà di nuovo attivo nel centro di Senigallia mentre continua ad essere presente nella sede di Marzocca. Tra le novità si registra invece il debutto, ad aprile, di Casa Nana in piazza del Duca. Patatas Nana, la patatina senigalliese famosa in tutto il mondo, ha deciso infatti di mettere su casa.