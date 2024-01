Parte oggi, sabato 13 gennaio, “Il teatro delle armonie”, settima rassegna delle Alte valli Potenza, Esino e Musone, al Lanciano Forum di Castelraimondo. Il debutto, in programma alle 21,15, è affidato allo spettacolo “La vecchiaia è più tranquilla se la passi a villa Arzilla” (info e prenotazioni 3382595480).

La compagnia

In scena la compagnia Lucaroni di Mogliano, che rappresenterà il testo scritto da Pietro Romagnoli che cura anche la regia. «Ma chi l’ha detto – si legge nelle note di presentazione – che la casa di riposo è un luogo triste e malinconico? Se non ci credete venite con noi a villa Arzilla, dove gli ospiti sono un gruppo di irriducibili vecchietti, forse un po’ acciaccati, ma sempre pronti alla battuta e a cogliere al volo ogni novità. Se poi ci mettete un prete direttore, un ragazzo del servizio civile, una fisioterapista e un sindaco che li vuole cacciare, la miscela sarà esplosiva». Un testo, questo, che ha anche ottenuto il riconoscimento dal pubblico nella rassegna Dialettiamoci12 a Caldarola, che presenta alcune differenze rispetto a quanto visto finora con la compagnia di Mogliano. Una commedia che esce dai canoni del loro copione classico, facendoli addentrare in un genere di storia che, per quanto imprevedibile, risulta alla fine anche davvero divertente. Qui Romagnoli, che ha scritto il testo, non solo cura la regia dello spettacolo, ma entra in scena con il resto della compagnia. Non con un solo ruolo, ma con due: tanti sono infatti i personaggi a cui darà vita Romagnoli. Simili fisicamente, ma del tutto diversi per quanto riguarda il carattere, gli atteggiamenti e il modo di porsi con gli altri. Romagnoli, in scena, dimostra, con questo spettacolo, di avere una notevole capacità attoriale, dando vita a una interpretazione davvero magistrale.

Gli undici titoli

La rassegna, organizzata dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, prevede in totale undici titoli. Dopo l’appuntamento di oggi, sabato prossimo toccherà alla filodrammatica piorachese con “Lu scallalettu” far divertire il pubblico, poi (il 28) la compagnia organizzatrice della rassegna rappresenterà “Porcellaria”. “Ma che problema hai”, il 2 febbraio, è uno dei titoli principali: si tratta infatti della compagnia Amaranto di Corridonia, figlia della scuola teatrale di Simone Riccioni che ha scritto il testo e cura anche la regia. Da Belmonte Piceno arriverà “La nuova” con “Lu Vaulle” (10 febbraio), e tra i titoli in programma, poi, c’è “Le allegre comari” di William Shakespeare. A portare in scena la commedia sarà la compagnia dell’arte TeatroImmagine che arriverà a Castelraimondo, da Venezia, il 24 febbraio, in occasione della giornata mondiale della commedia dell’arte che si celebra in tutto il mondo il 25 febbraio. “Zì Annetta” sarà in scena il 9 marzo, con il teatro club Gubinelli, di San Severino (9 marzo), poi l’aps Tuttinsieme di Corridonia rappresenterà “La cenerentola maritata” (16 marzo), il teatro in Bilico di Camerino “L’inquilino del piano di sopra” (26 marzo). Completano la rassegna, il concerto-teatro “Buonanotte...Italia” il 6 aprile e chiusura con “C’è mancato poco” della compagnia Li sfiguranti de Montesanto (20 aprile).