EleNoir dj ospite de La Serra, al Donoma torna "Senorita" il party della musica caliente

ANCONA - Primo fine settimana del mese di aprile, che si apre subito con un’esplosione di ospiti ed eventi per deliziare il by night marchigiano. Il Brahma di Civitanova Marche stasera per il party Goodies a ritmo reggaeton - pop - r&b, ospita lo special guest amatissimo dai giovani Shiva. Poco più di 20 anni e una carriera già piena di platino. Domani il sabato “Infastidisco”, diventato un must. Alla regia in consolle come sempre i resident Mattia Ascani e Alex L. Al Mia di Porto Recanati domani sarà ospite della serata Dargen D’Amico.



Aria di tormentoni

Con il suo tormentone sanremese “Dove si balla” ha trionfato negli ascolti e sul web. Durante la serata presenti i ragazzi della Defhouse, direttamente da Tik Tok: Alessia Lanza, Marco Bonetti, Simone Berlini. Ancora a Civitanova alla Serra dove per il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani, direttore artistico del locale civitanovese, stasera un graditissimo ritorno per il pubblico della Serra,. Ritorna in consolle EleNoir dj. Prima modella e poi ballerina Elenoir inizia la sua carriera da dj nel 2008 in Ucraina, il suo paese di nascita. Da anni è diventata punta di diamante degli eventi fashion milanesi alternando tour tra Europa e Dubai. A lei sarà affidata la consolle del dopo mezzanotte. Dopocena dance con il resident dj Fabrizio Breviglieri.

Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà. Torna al Donoma Club di Civitanova domani Senorita, il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse. Con l’animazione della Señorita dance crew per una notte di puro fuego. Riapre le porte del divertimento anche il Mamamia di Senigallia, dove domani va in scena il concerto di The Zen Circus.

Al termine dello show, la musica e il divertimento continuano in 3 sale. L’energia e la musica del Mai+Senza tornano domani al Noir Club di Jesi insieme a dj Cirillo: l’icona techno che ha fatto la storia del clubbing italiano e internazionale. Al Miù di Marotta domani “From dinner till late”. Dalla cena spettacolo selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Stasera al Miami di Monsano torna Mamacita, una notte incandescente con la migliore musica Urban del momento selezionata e mixata dai dj.



La cena in riviera

Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato come sempre Movimenti Notturni. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Domani al Ristorante Madeirinho di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche. Ancora domani secondo sabato sera dopo la riapertura per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi.

