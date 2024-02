Le Marche si confermano una terra “rock”: il prossimo 28 febbraio, al Breaklive di Ascoli Piceno, ospiteranno una data del tour europeo di David Ellefson, uno dei musicisti heavy metal più conosciuti al mondo.

La carriera

Classe 1964, il bassista americano originario di Jackson, nel Minnesota, ha legato la sua carriera all’epopea musicale dei Megadeth. Prima di loro Ellefson si è approcciato alla musica heavy intorno agli 11 anni, iniziando a suonare il basso suonando in vari gruppi della scena musicale del midwest nordamericano. Con la band fondata insieme a Dave Mustaine (anche lui di recente legato alle Marche a causa della presenza nel Fermano della sua casa vitivinicola House Of Mustaine) ha registrato decine di album, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e vincendo anche i prestigiosi Grammy Award. Una carriera vissuta in più fasi, con separazioni più o meno clamorose, ma che non hanno scalfito in Ellefson la voglia di fare musica. Con i Megadeth ha registrato alcuni degli album più importanti della scena thrash metal mondiale, incidendo linee di basso (come ad esempio quella per la canzone “Peace sells”) diventate iconiche.

Dopo il recente, e turbolento, addio ai Megadeth, sono tanti i progetti attivi per il bassista americano e tra questi anche quello che porterà in tour nelle Marche, in Italia e in tutta Europa a partire dalla fine di febbraio. Prima della data di Ascoli Piceno il “Bass Warrior Tour” affronterà le tappe di Trofarello (provincia di Torino) e Pisa, per poi proseguire a Roma, Bergamo, Lugagnano e Cagliari. Dal capoluogo sardo il tour proseguirà toccando Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania. Un vero e proprio tour de force che non spaventa il musicista a stelle e strisce anzi, lo responsabilizza consapevole dell’importanza del rapporto e della vicinanza dei fan. Durante la serata previsti grandi classici della musica, dal repertorio di Ellefson e anche momenti per raccontare il percorso di un musicista capace di ispirarne migliaia di altri. «Ho affrontato la mia carriera come quella di un guerriero musicale – queste le parole di David Ellefson - sempre accompagnato dal mio basso. Aspetto con impazienza di portare queste canzoni sul palco, condividendo aneddoti introspettivi e divertenti sulla loro creazione. È stata una corsa sfrenata di note basse e posta in gioco alta».

I collaboratori

Ad accompagnarlo in questo tour ci sanno il chitarrista Andy Martongelli, amico e collaboratore di lunga data che è stato al fianco di Ellefson durante le sue imprese da solista, “Basstory”, Ellefson-Soto e i tour di “Altitudes & Attitude” in tutta Europa. Poi alla batteria ci sarà Roberto Pirami (Michael Angelo Batio, Rowan Robertson, Gus G.), alla voce Titta Tani (Ehfar, ex batterista dei Goblin di Claudio Simonetti) e alla chitarra ritmica Walter Cianciusi (Geoff Tate band). Il concerto del 28 febbraio al Breaklive di Ascoli Piceno è previsto a partire dalle ore 22, con apertura porte alle 21 e costo del biglietto in prevendita a 25 euro.