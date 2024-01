Il Maestro Giovanni Allevi è pronto a tornare ad esibirsi dal vivo. Dopo una lunga battaglia contro il mieloma, per il compositore ascolano l’inizio di questo anno segna anche il momento della rinascita grazie a un live pronto a far tappa nei principali teatri della Penisola.

Il nuovo spettacolo

APPROFONDIMENTI I CANTANTI Sanremo 2024, Amadeus svela gli ospiti sulla nave: «Torna Gigi D'Agostino, poi Tedua, Bob Sinclar e Bresh». L'annuncio al Tg1

Il nuovo attesissimo spettacolo si intitola “Piano Solo Tour” e sarà al centro di un giro di concerti previsti in 12 date, in cui il musicista e direttore d’orchestra sarà solo in palcoscenico, in compagnia del suo inseparabile pianoforte a coda. Non è certo una novità per l’artista trovare la maggiore delle suggestioni esprimendo musicalmente sul palco tutte le sue profonde interiorità esibendosi in solitaria, lui che ha sempre trovato conforto in una sorta di ascesi creativa individuale.

«Ciò che davvero conta è creare una scintilla dal buio dell’anima, in totale solitudine», aveva scritto pochi giorni fa sul suo profilo Facebook, certo che ogni creazione debba essere poi essere trasmessa agli altri. «Secondo una mia convinzione, fare musica significa comunicare qualcosa a qualcuno», aveva aggiunto, poco prima di vedere varato il suo calendario di esecuzioni dal vivo.

La partenza

Il tour partirà subito dopo la sua partecipazione televisiva fissata per la sera del 7 febbraio, sotto i riflettori del Festiva di Sanremo, occasione che segnerà in assoluto il suo rientro sulle scene. Il calendario degli spettacoli vede una data zero rappresentata dalla serata del 9 febbraio a Massa, per poi continuare con una manciata di date in ogni mese successivo, allo scopo di non far stancare il compositore. Un tour annunciato poco dopo l’uscita del nuovo singolo, “Tomorrow” dedicato agli attivisti di Youth4Climate, presentato alla Cop 28 di Dubai in occasione della Giornata dei Giovani. Un legame profondo con le nuove generazioni che negli stessi giorni aveva palesato con le visite effettuate ai piccoli degenti dell’ospedale per bambini “Buzzi” di Milano, in cui si era eccezionalmente esibito accompagnato da un flauto dolce ed un ukulele. Ecco le date del tour 2024, che intende essere un modo anche per esprimere gratitudine a tutti coloro che lo hanno seguito e che hanno condiviso con lui le fasi della malattia, scoperta nel giugno del 2022: dopo la partenza il 9 febbraio al Teatro Guglielmi di Massa, Giovanni Allevi sarà il 12 febbraio al Teatro Regio di Parma, il 25 febbraio al Massimo di Pescara, il 27 febbraio al Gran Teatro Morato di Brescia e il 29 febbraio presso il Gran Teatro Geox di Padova. Tre le date fissate a marzo: il 3 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto e il 28 marzo all’Alighieri di Ravenna. Ad aprile Giovanni Allevi sarà il 12 Teatro di Varese, il 14 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento e il 27 aprile al Teatro Dal Verme di Milano.

L’ultima tappa

Ultima tappa sarà il 13 maggio ancora al Teatro Dal Verme di Milano. Un itinerario che servirà anche per mantenere la promessa che aveva fatto a tutti coloro che lo amano e lo seguono, assicurando che avrebbe continuato a vivere.