Giovanni Allevi cita Giulio Cesare dall'ospedale: «Continuo a vivere». E spunta il "tifo" di Jovanotti e Saturnino

ASCOLI - Giovanni Allevi pubblica una nuova foto dall'ospedale e nel post scrive: «Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!». Il pianista e compositore di Ascoli Piceno da giugno 2022 combatte contro un mieloma multiplo: una battaglia che sta portando avanti con coraggio e determinazione, condividendone i passaggi via social con i suo follower. Dai quali, quasi inutile a dirlo, incassa un appoggio praticamente incodizionato. E tra loro spuntano i fan vip come Jovanotti e Saturnino.