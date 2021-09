La bellissima attrice ascolana Alice Pagani è richiestissima, ora gira un videoclip per Vasco Rossi

ASCOLI - È richiestissima ovunque. La settimana scorsa aveva commosso il pubblico della sua città natale, Ascoli, dove si era cimentata in un vibrante reading nello spettacolo in piazza del Popolo a favore dell’Ail, il “Memorial Alessandro Troiani”, per poi stregare subito dopo il Festival del Cinema di Venezia, attraversando il red carpet del Lido con una mise in grado di mettere in luce la sua bellezza mozzafiato. E’ Alice Pagani, l’attrice 23enne che nelle ultime ore si trova in Puglia, per essere protagonista del primo videoclip del nuovo segreto lavoro discografico di Vasco Tossi, in uscita in autunno.



La bellezza

L’attrice dell’amatissimo film Netflix “Non mi uccidere” di Andrea De Sica, è stata voluta fortemente dal Blasco per essere protagonista delle immagini che caratterizzeranno il video del suo nuovo brano inedito, pronto ad uscire nelle prossime settimane. Per questo motivo, negli ultimi giorni la giovane ascolana si è trasferita sul set, diretta dal regista Pepsy Romanoff - al secolo Giuseppe Domingo Romano - colui che aveva curato anche le riprese di “Vasco Modena Park”, film sul concerto tenuto a Modena nel 2017. In realtà Alice Pagani non è la prima volta che viene chiamata a girare un video musicale importante, visto che in passato era comparsa in “Vedrai” dell’ex cantante dei Subsonica, Samuel, e nei fotogrammi del singolo di Alessandra Amoroso, “Fidati ancora di me”. La musa ispiratrice del nuovo pezzo del rocker di Zocca sta affrontando quest’ultimo impegno a Spinazzola, lungo il litorale tarantino, alla presenza dello stesso cantautore, che ha scelto il famosissimo Ponte 21 Archi, il viadotto fantasma, come location di un simile scenario cinematografico.



Il set

Il set pugliese è stato svelato dallo stesso Vasco Rossi che, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha mostrato una gallery di scatti effettuati proprio nei giorni di lavoro, che lo vedono al fianco della modella e attrice ascolana, recente testimonial di Armani. Alice Pagani, prima di tornare a girare per il cinema, settore per il quale è attesa in diversi imminenti progetti, è stata tra i volti del prezioso filmato girato dai più importanti attori italiani diretto da Vincenzo Alfieri, realizzato per annunciare il ritorno della programmazione nelle sale, accanto a nomi come Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Michele Placido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA