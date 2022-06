Alice Campello e Alvaro Morata, il tenero annuncio che commuove i fan

Alice Campello e l'attaccante della Juventus Alvaro Morata aspettano il quarto figlio. Lo ha annunciato la stessa coppia su Instagram: "Baby 4 is coming".

Morata, 30 anni a ottobre, è stato fino a giugno in forza alla Juve ed è titolare della Nazionale spagnola. E' sposato con l'influencer e fashion blogger di Mestre

Alice Campello, 27 anni. Il matrimonio è stato celebrato a Venezia il 17 giugno del 2017.

La super coppia ha deciso di ufficializzare la notizia del nuovo bambino in arrivo con una bellissima foto di famiglia nella loro villa al mare dove stanno trascorrendo un periodo di vacanze. Con Alice e Alvaro anche i tre attuali figli della coppia. A breve, ecco in arrivo il quarto piccolino. Sarà maschio o femmina? In attesa, i fan (anche tantissimi vip) fanno gli auguri ai bellissimi genitori.

