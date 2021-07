Alice canta Battiato in piazza Leopardi a Recanati per il gran finale di Lunaria

RECANATI - Sarà Alice, una delle cantautrici più note ed amate dal grande pubblico, l’attesa protagonista di oggi, giovedì 29 luglio, alle ore 21,30 a Recanati, ultimo spettacolo in programma di Lunaria, la rassegna estiva ideata e diretta da Musicultura.



Nella splendida Piazza Leopardi, Alice proporrà al pubblico un omaggio a Franco Battiato, compositore e autore con il quale, fin dalla vittoria del Festival di Sanremo con “Per Elisa” (1981), scritta insieme a Battiato e al violinista Giusto Pio, è sempre rimasta in contatto e sintonia, tanto da costituire con lui un vero sodalizio artistico ed umano.

«Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente - ha raccontato Alice - è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento Una versione acustica dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del pianista Carlo Guaitoli, con cui condivido il programma e che sarà con me sul palco, già stretto collaboratore di Franco Battiato da alcuni decenni anche come direttore d’orchestra. Interpreto canzoni che nel 2016, nel Tour Battiato e Alice, abbiamo cantato insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi».



«Credo - ha dichiarato Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura - che siamo riusciti a dimostrare come, calibrando opportunamente le scelte degli ospiti in cartellone, la sostanza dei contenuti artistici e la qualità espressiva possano diventare il richiamo più genuino per coinvolgere e unire pubblici anche generazionalmente distanti tra loro. La ritengo una piccola, confortante soddisfazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA