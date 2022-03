Amici 21, ecco il primo eliminato: lite tra De Martino e la Celentano. Le anticipazioni della prima puntata del Serale

Motori caldi, anzi caldissimi, per la partenza del serale di Amici 21. Oggi alle 21.40 iniziano le sfide finali del talent guidato da Maria de Filippi. Sono 18 i ragazzi rimasti in gara tra cantanti e ballerini. Gli artisti sono divisi in tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che guidano il team formato da Calma, Gio Montana, LDA e Luigi (cantanti) e i ballerini Carola, Leonardo e Michele. Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini governano il team che vede schierati: Aisha, Alex e Sissi (cantanti) e i ballerini Christian, Nunzio e Serena. Veronica Peparini e Anna Pettinelli capeggiano il gruppo composto da Albe e Crytical (cantanti) e i ballerini Alice, Dario e John Erik.

Amici 21, via al serale: le anticipazioni

Dopo una lunga maratona pomeridiana, che ci ha permesso di scoprire i protagonisti di questa edizione di Amici 21, finalmente è arrivato il momento più atteso: quello del Serale. L’ultima fase dello show sta per iniziare, e a breve sapremo il nome del vincitore di questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5.

Gli ospiti

Intanto in attesa di vedere stasera la prima puntata, sul web arrivano le prime anticipazioni, in quanto l'esordio della nuova edizione del talent nella veste "by night" sarebbe stato registrato il 17 marzo. Secondo quanto sostiene il profilo Twitter AmiciNews, due sarebbero gli ospiti a sorpresa. La prima è Elisa, reduce dell'argento a Sanremo 2022, con la sua O Forse sei Tu. La cantante tornerà nella scuola per far sentire la sua voce ed emozionarsi, ancora, insieme agli allievi. Spazio poi all’intrattenimento puro: nella prima puntata di Amici 21 non poteva mancare un grande comico. Stavolta Queen Mary ha scelto nientemeno che Nino Frassica, che a breve tornerà in tv con la nuova stagione di Don Matteo – di cui da anni è uno dei protagonisti indiscussi.

Lite furibonda tra De Martino e Celentano

Non solo sorprese ma anche liti, liti furibonde. Stavolta, anzi ancora una volta, al centro delle querelle Stefano De Martino e Alessandra Celentano. Leggendo sul web pare proprio che il conduttore di Bar Stella sia andato contro la docente di danza per difendere l'allieva Serena Carella. Non è certo la prima volta che De Martino reagisce male alle critiche mosse dalla Celentano sull’aspetto fisico dei ballerini. Anche Stash, secondo quanto si apprende, avrebbe commentato i giudizi della professoressa di ballo, schierandosi a favore dell’allieva di Raimondo Todaro. Spesso la Celentano ha definito Serena «grossa», scatenando spesso le reazioni della ballerina del Team Todaro-Cuccarini, che ha anche pianto per gli attacchi.

Le squadre vincenti

Gli quilibri si squilibriano e chi sembrava vincente sulla carta appare affaticato. In particolare pare che che la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro darà del filo da torcere ai loro colleghi. Mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno il team più ricco di concorrenti, sembreno essere un pochino in difficoltà – sebbene molte delle sfide saranno vinte dai loro giovani talenti.

Il primo eliminato

Secondo quanto riporta AmiciNews, la prima eliminata dell'edizione 2022 di Amici è la ballerina Alice Del Frate che faceva parte del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. L'allieva era entrata nel cuore degli spettatori, raccontando la sua difficile adolescenza funestata dai disturbi alimentari. Il suo coraggio, ma anche le sue fragilità avevano conquistato Veronica Peparini. Ma quella che l'ha tradita è stata la mancanza di esperienza. Infine, il cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli sarebbero finiti al ballottaggio. Il nome di chi dovrà abbandonare il talent, verrà comunicato in casetta e dunque, gli spettatori lo apprenderanno solo sabato.

Il team di Amici 21, giudici e direttore artistico

Torna dopo il successo dello scorso anno Stefano De Martino. Il conduttore di "Stasera tutto è possibile", sarà ancora una volta uno dei volti di spicco di questo serale forte anche del gossip che lo rivede insieme alla ex moglie Belen Rodriguez. Al suo fianco, in questa nuova avventura, ritroverà anche l'amico Stash, col quale lo scorso anno aveva fatto coppia fissa al serale e per finire ci sarà anche Emanuele Filiberto Di Savoia. Al trio il compito di giudicare le varie esibizioni degli allievi e determinare, settimana dopo settimana, i nomi di coloro che dovranno abbandonare la scuola e il sogno di accedere alla finalissima. Il direttore artistico del serale sarà Stéphane Jarny. Il coreografo francese è un volto noto per i fan di Amici, dato che subentrò nel corso della ventesima edizione al posto di Giuliano Peparini.

