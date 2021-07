Alice canta i più grandi successi e i brani mistici di Battiato in piazza a San Benedetto

SAN BENEDETTO - È già sold out il concerto di Alice che canterà Battiato nell’evento di apertura della quarta edizione della rassegna “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” che si svolge al Paese Alto di San Benedetto del Tronto. La cantante salirà sul palco di piazza Bice Piacentini alle 21,15 di giovedì 15 luglio, per la rassegna organizzata da Comune e Amat, e poi tornerà nelle Marche il 29 luglio a Recanati per il terzo concerto di Lunaria.

Alice è sempre stata legata da un rapporto di amicizia a Franco Battiato, scomparso poco meno di due mesi fa. Da qui una lunga e costante collaborazione tra i due artisti, e anche ora, sul palco sarà accompagnato da Carlo Guaitoli che pure per tanti anni ha collaborato con il cantautore siciliano. Il concerto che Alice mette in scena è un vero e proprio omaggio all’amico scomparso. Un incontro artistico, quello con il Maestro, avvenuto nel 1980 e da quel giorno ha sempre collaborato con lui. Fu lo stesso Battiato, quarant’anni fa, nel 1981, a scrivere “Per Elisa”, il brano che le valse la vittoria al Festival di Sanremo di quell’anno. «Da molto tempo canto le sue canzoni – dice la cantante ed autrice -, sono quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con un album e questo programma ne è il naturale proseguimento». L’album in questione è “Gioielli rubati”, registrato proprio nel 1985 tra Milano e New York, e dedicato interamente alle canzoni di Battiato, che gli valse il premio Club Tenco come miglior interprete femminile. Nei concerti di questo tour, prosegue l’artista, «interpreto canzoni che io e Battiato abbiamo cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel tour “Battiato e Alice”. Eseguirò anche brani dei suoi diversi periodi compositivi, alcuni dei quali mai cantati prima d’ora».

Sarà un vero e proprio viaggio in tutta la musica di Franco Battiato. «Non posso fare a meno – scrive infatti Alice – di fare un’incursione anche nelle sue canzoni che vengono definite “mistiche”, senza tralasciare, ovviamente, tutti i brani che sono nati dalle nostre tante collaborazioni a partire dal 1980, compresi i duetti e i brani che Franco Battiato ha scritto per i miei album più recenti». Per informazioni sullo spettacolo di domani (biglietti 15 €) si possono contattare il teatro Concordia (0735588246), il Comune di San Benedetto (0735794438, 0735794587), l’Amat (071 2072439).

