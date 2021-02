“Cercasi Masha disperatamente” con il Collettivo Delirio Creativo e l’attore e regista Luigi Moretti

ANCONA - “Cercasi Masha disperatamente”, un progetto del CDC – Collettivo Delirio Creativo e l’attore e regista Luigi Moretti, di e con Fabiana Baldinelli, Alessia Racci Chini e Luigi Moretti è in scena da giovedì 11 a domenica 14 febbraio alle ore 21 su YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIElqiqOpMLWJyrOecMjleg) nell’ambito di “Marche Palcoscenico Aperto” promosso dalla Regione con l’Amat.



«Un sottile raccordo lega le Tre sorelle di Čechov alla nostra tragica attualità – si legge nelle note della compagnia -, ai giorni di sospensione: in entrambi i casi la vita è forzata a spazi ridotti dove sembra che non succeda niente. Masha è scappata dalla città di provincia dove tutti sono rimasti prigionieri, per trovare la sua simbolica Mosca. Il gesto provoca tra le sorelle Olga e Irina, l’amante Veršinin e lo stesso spettatore, lo sconvolgimento da cui muove la ricerca disperata».



Luigi Moretti, attore e regista anconetano, studia e collabora con vari registi tra cui Reggiani, Marafante, Marconi, Cherif, Navone, De Torrebruna, Binasco, Galassi, Conti e, soprattutto, con Giampiero Solari, di cui è, oltre che attore, aiuto regia in alcune produzioni del Teatro Stabile delle Marche. Il debutto come attore risale al 1983 (Caligola di Camus del Teatro di Roma con la regia di Maurizio Scaparro accanto a Pino Micol), e da allora partecipa a numerosi allestimenti teatrali.



Il Collettivo Delirio Creativo, fondato nel 2010 ad Ancona, è un gruppo di lavoro dove regna la contaminazione creativa. I fondatori Alessia Racci Chini, Fabiana Baldinelli, Maria Elia e Oscar Genovese sono professionisti del mondo del teatro, della scienza, della psicoanalisi e della comunicazione, uniti da un percorso di ricerca artistica e creativa. Il Collettivo è inoltre impegnato nel marketing culturale attraverso la realizzazione di eventi-spettacolo, performance, storytelling, reading e installazioni per la valorizzazione dei luoghi e della memoria del territorio. Il suo “Emozioni dall’oscurità: storie e leggende della Città Sotterranea” (2013-2017) e ha raggiunto le 5000 presenze e ha sollevato l’interesse di varie trasmissioni tv nazionali (I fatti vostri, Studio Aperto, Bell’Italia). “L’amico Russell” (2010-2015) è arrivato finalista iun diversi concorsi nazionali (2° classificato Festival Potenza Teatro 2010; 3° classificato “Corti nello Spazio” 2010, Roma; Premio della critica a “Corto Teatro” 2010, Ancona).



In linea con la poetica della compagnia specializzata in allestimenti site-specific e interattivi, il cui immaginario attinge spesso alla cultura Pop, “Cercasi Masha disperatamente” nasce come spettacolo fuori dai teatri e si avvale della moderna tecnologia come strumento drammaturgico, senza voler rinunciare alla condivisione in diretta con gli attori. Fashion mash up di Stefania Cempini, sound di Paolo Principi, digital support Simone Giuliani. Biglietti a 3 euro, acquistabili su www.liveticket.it al link: https://bit.ly/3oOJguU. Info: 3391478893.

