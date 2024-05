Elisa Isoardi rifiuta la proposta della Rai: niente programma pomeridiano. Ecco perché

WhatsApp

C'è chi dice no! Ed è quello che ha fatto Elisa Isoardi davanti a una proposta che riteneva "pericolosa". La conduttrice, da qualche mese rimasta a guardare, è pronta a essere nuovamente protagonista sulla Rai. Ma a decidere cosa sarà lei e nessun altro. Secondo il settimanale Oggi, infatti, Elisa avrebbe rifiutato ad un nuovo format per colpa della sua collocazione oraria. Troppo rischioso vedersela con la Vita Diretta di Alberto Matano come con Pomeriggio 5 (ci sarà ancora Myrta Merlino?) e pure con Geo & Geo. Insomma per evitare di perdere in partenza la Isoardi ha chiesto di poter far altro. E sempre il settimanale diretto da Carlo Verdelli la conduttrice, ex del ministro Matteo Salvini, riuscirà a tornare a essere protagonista in un autunno che si preannuncia caldo per la Rai e per Elisa Isoardi.