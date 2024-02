Toby Keith morto, la leggenda della musica country aveva 62 anni

La musica country piange la scomparsa del cantautore Toby Keith, morto ieri a 62 anni a causa di un tumore allo stomaco diagnosticato nel 2022. Ad annunciarlo su X (ex Twitter) la famiglia, che ha tenuto a precisare che l’artista «è morto serenamente, circondato dalla sua famiglia» e che «ha combattuto con grazia e coraggio la sua battaglia». Il messaggio si conclude con un invito a rispettare la privacy della famiglia in questo momento così doloroso.

L'autore di “Red Solo Cup” e “Should Have Been a Cowboy”, i suoi più grandi successi, ha rivelato al mondo della sua malattia nel settembre 2023 mentre partecipava ai People’s Choice Country Awards e a “E! News” l’ha definita “come un giro sulle montagne russe. A volte si sta bene, a volte si sta male”.

Poco dopo l’annuncio, nel dicembre 2023, Keith ha dato il via a una serie di spettacoli definendoli una sorta di riabilitazione e parlando della morte come un vecchio diavolo che cercava di prenderlo da un po’ con ogni mezzo possibile: «Attraverso il Covid e il cancro, il vecchio diavolo mi perseguita da un po’.

In questo momento lo tengo per le corna, quindi invece di stare seduti ad aspettare rimettiamo insieme la band».

Toby Keith inizia la sua carriera negli Anni ’80 con il singolo “Blue Moon”, ma è la sopracitata “Should Have Been a Cowboy” che gli permette di affermarsi nel mondo country di Nashville, patria storica di questo genere musicale, e diventare una leggenda. Negli Anni ’90 con l’album “How Do You Like Me Now?” ottiene il consenso definitivo da parte del pubblico. Negli anni 2000 ottiene un successo dopo l’altro arrivando spesso ai vertici della classifica Bilboard 200 e collezionando singoli multiplatino.

In carriera ha suonato per i presidenti George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump, che gli ha conferito nel 2021 la National Medal of Arts.