Da venerdì 5 gennaio 2024 è in rotazione radiofonica “La Mer” (White Coal Records - AWAL/The Orchard/Sony Music), il nuovo singolo del pesarese dr.gam disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 dicembre. “La Mer” è un brano che è nato in sogno. C'erano un deserto e una mamma con il suo bimbo che cercavano di raggiungere il mare. Dall'alto dell'ultima duna lui si impaurisce alla vista di una distesa così grande d'acqua, nuova ai suoi occhi.

La colonna sonora

La colonna sonora di quel sogno era in francese e ripeteva le parole della mamma che diceva al figlio di non aver paura del mare (N'aiez pas peur de la mer). Il resto del testo è stato scritto da Kelly Joyce. Commenta l'artista a proposito del brano: «Quando lei scomparve, lui, credendo che lo abbandonasse per la sua paura del mare iniziò a gridare "mamma non ho più paura del mare». Il videoclip di “La Mer” è l'esatta riproduzione di un intero sogno fatto una notte d'estate di qualche anno fa. Il sogno descriveva nei dettagli la fuga dalla guerra nella speranza di un luogo di pace dove vivere e far crescere i propri figli. Il video è stato riprodotto in animazione grafica da Serena Paglino e dagli alunni dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini di Roma diretti da Luca Arduini. Dopo Kilimangiaro, il cantautore e polistrumentista, Andrea Gamurrini, aggiunge un altro brano alla preparazione del suo nuovo album. Al momento non si può svelare nulla sul titolo dell’intera raccolta e sui contenuti dei nuovi brani: sarà una sorpresa, ma sono previste diverse uscite dei prossimi singoli durante tutto il 2024, mentre l’uscita ufficiale di tutto l’album potrebbe essere a Natale 2024.

La creatività

D’altronde la creatività di Andrea è un cratere in ebollizione fin dai primi anni di vita, quando inizia ad ingurgitare tomi in lingua inglese e partiture per pianoforte per poi incontrare all’età di 10 anni la chitarra classica, suo primo grande amore. La ricerca di un punto di contatto tra la materia e lo spirito è il tema caratterizzante dell’artista che andrà a formarsi, anche grazie agli studi in chimica all’Università e in musica classica al Conservatorio, oltre agli innumerevoli viaggi attorno al globo trascinato dalla folle passione per la musica d’oltre oceano. Compare come autore e chitarrista in diversi albums e compilations oltre ad intraprendere un importante percorso live che lo porta a collaborare sul e fuori dal palco con tantissimi artisti nazionali ed internazionali.