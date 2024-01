Nuova musica in arrivo per il cantautore pesarese Andrea Mattioli, in arte Fish. Il giovane musicista (non ha 30 anni) pubblicherà lunedì prossimo il nuovo singolo intitolato “Hai paura”. Una canzone che gioca su ritmi reggae ma che vuole indagare sulle paure e sugli attacchi di panico che possono colpire in maniera inaspettata le persone. La nuova canzone inaugura il 2024 di Mattioli dopo altri brani pubblicati negli anni precedenti (nel 2022 la pubblicazione del primo singolo “Perché” e poi “Plastica” l’anno scorso).

La passione

Per Mattioli la passione per la musica nasce a 14 anni, quando viene coinvolto e appassionato dalle note del padre e del fratello insieme all’amore per Adriano Celentano e per Elvis. A dare concretezza alla passione per la musica arriva un basso elettrico per iniziare a suonare in quella che per diversi anni diventerà la band di famiglia, gli M3. Al basso si aggiunge anche la voce, il canto, la voglia di esprimersi porta al passo successivo che prende forma e nome Fish And Chips (giocando anche sul soprannome prima e nome d’arte poi di Andrea). «“Hai paura” in realtà è stata scritta qualche anno fa, a cavallo tra 2019 e 2020 – spiega Andrea Mattioli – è nato originariamente come brano blues ed è una mia riflessione sugli attacchi di panico. Il brano poi da blues si è trasformato in un brano dal sapore reggae, questo per voler dare una cornice ottimistica al testo. Partendo poi dagli attacchi di panico ho ampliato il testo cercando di raccontare il significato della paura per me, quindi cercando di raccordare altri sentimenti come solitudine ed indifferenza».

La consapevolezza

Ma nel testo c’è anche la consapevolezza che nonostante le paure e tutti i sentimenti “Qua va tutto bene”, come canta Mattioli nei tre minuti circa di canzone. «Io ho voluto sigillare uno stato d’animo, in maniera tale che chi lo ascolterà potrà più o meno condividere quello stato d’animo». Ancora una volta in cabina di regia per Fish c’è stato Luca Vagnini, che nei suoi Avangarage studios ha dato forma alle idee del giovane artista marchigiano. «Con Luca Vagnini è quasi un matrimonio – scherza Andrea Mattioli – abbiamo un ottimo rapporto, e come persona riesce a tirare fuori il meglio di un’artista. Continuo e continuerò a collaborare perché è ormai parte integrante del mio percorso artistico. Ci sono poi altri due brani pronti».

I musicisti

Oltre ad Andrea Mattioli al basso e alla voce, hanno registrato “Hai paura” Giulio Vampa (chitarra elettrica), Davide Solfrini (chitarra ritmica), Maurizio Imbriani (tastiere) e il fratello di Andrea, Daniele Mattioli (batteria). Poi l’orizzonte live, con la voglia di portare dal vivo la musica scritta nel corso degli anni, con alcune date da confermare. «Quando porteremo la nostra musica live – conclude Fish – la formazione dei musicisti cambierà leggermente perché alla batteria Massimiliano Palmieri alla batteria, Maurizio Imbriani alle tastiere e Davide Solfrini alla chitarra. Il percorso live partirà dopo la promozione di “Hai Paura”, ci sarà spazio nella scaletta anche per delle cover per un progetto che vuole essere nuovo e raffinato al tempo stesso».