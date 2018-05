Girare il mondo con i mezzi più strani: â€‹in Cappadocia a bordo di una mongolfiera

di Martina Marinangeli

Se è vero che non conta tanto la destinazione, quanto il viaggio che si fa per raggiungerla, perché non percorrere il tragitto in maniera del tutto unica? Su terra, magari sul dorso di un elefante, a bordo di un autobus anfibio o su una bicicletta che offre birra, oppure in mare o, ancora, sospesi nell’aria. Lasciatevi guidare in un’avventura davvero originale dai mezzi di trasporto più insoliti del mondo.Un tour degno di Jules Verne. Non sarà il Giro del mondo in 80 giorni, ma un volo in mongolfiera sopra i fantastici paesaggi della Cappadocia è comunque da non perdere. Il programma dura in tutto tre ore - anche se il tempo di volo effettivo è di circa un’ora per i voli standard e di 1 ora e 30 minuti per i voli privati e di lusso - ed include il prelievo all’hotel circa un’ora prima dell’alba, una leggera colazione a base di tè, caffè e biscotti mentre osservate la mongolfiera che viene gonfiata, e una festa tradizionale che vi attende al vostro atterraggio. Tra valli, canyon e formazioni rocciose, sarà come vedere la Cappadocia per la prima volta. Il costo base è di 140 euro, ma volare sui cieli turchi a bordo di coloratissime mongolfiere non ha prezzo.Dalle vette agli abissi, potete immergervi nella magia del mondo subacqueo dell’Oceano atlantico a bordo di un sottomarino. A largo delle coste di Lanzarote, nelle isole Canarie, andrete a una profondità di 60 metri e, attraverso le ampie finestre di cui è dotato il sottomarino, potrete osservare banchi di coloratissimi pesci nuotare e resterete incantati dalle forme, dalle dimensioni e dai colori della variegata fauna subacquea. Altro spettacolo da non perdere, le sorprendenti barriere coralline che si estendono proprio lungo i fondali dell’oceano ed i misteriosi relitti di navi affondate. Con un sistema di bordo duplicato per ottenere maggiore sicurezza, questo sottomarino è il modo migliore e più sicuro per godere di un’esperienza unica nel suo genere a Lanzarote. Un tour della durata di 60 minuti e dal costo di 60 euro con Expedia.Vince a mani basse nella categoria dei mezzi più inusuali, ma è in parte fuori categoria, lo shuttle che ti porta nello spazio. A organizzare questi giri «fuori dal mondo» è la Virgin Galactic, la più grande delle compagnie di turismo spaziale, che ha in progetto l’offerta di 500 posti all’anno, al costo di 200.000 dollari l’uno (circa 150.000 euro), per raggiungere quote superiori ai 100 chilometri di altezza e per stare sei minuti di assenza di peso.Si volerà in condizioni di microgravità e per partecipare alla spedizione di due ore e mezza si dovrà prima seguire un addestramento di tre giorni. C’è la possibilità di pagare a rate, però dovrete scordarvi le prime file. Lo shuttle si chiama SpaceShipTwo, una sorta di «doppio aereo» che contiene un altro velivolo, il White Knight, all’interno del quale viaggiano i passeggeri. Quando si raggiungono i 14-16.000 metri di altezza, viene sganciato nel vuoto in caduta libera per qualche secondo, finché poi non vengono accesi i super motori che porteranno i passeggeri fino al confine dell’atmosfera.