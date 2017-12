Capodanno last minute: 108 rintocchi a Tokyo o crociera magica a Dubai

di Martina Marinangeli

Dubai in crociera

Capodanno trendy

Sotto l’egida del Cristo Redentore

La notte più lunga dell’anno si avvicina. Avete già deciso come trascorrerla? Sotto i pirotecnici fuochi d’artificio sparati nei cieli delle capitali europee, sciando su piste innevate o lasciandovi alle spalle l’inverno per godervi la sabbia tra i piedi in una delle spiagge australi? Non è troppo tardi per organizzare il Capodanno ideale e con i last minute offerti da agenzie, tour operator e siti di viaggio troverete la proposta su misura per voi. Non vi resterà che fare le valigie e partire.Chi ama le atmosfere esotiche, resterà sicuramente affascinato da una suggestiva città moderna sorta tra le dune. Dubai, sospesa tra mare e deserto, tra una tradizione millenaria e uno skyline futuristico, vi conquisterà con la magia dei tramonti d’Oriente e vi avvolgerà negli scenari da fiaba che sembrano usciti da Le mille e una notte. I lussuosi grattacieli e i centri commerciali faranno da sfondo al piacevole giro in barca sul Dubai Creek, crociera con tanto di cena, brindisi di mezzanotte e giochi pirotecnici, organizzata per capodanno e disponibile su TripAdvisor a partire da 216 euro. Situata sul Golfo Persico, Dubai offre una grande varietà di siti per immersioni a diverse profondità, perfetti per ogni livello di addestramento e di esperienza. A Dubai, da sempre vivace porto di mare, è possibile inoltre osservare una grande quantità di relitti adagiati sul fondo del mare, ciascuno dei quali ha un suo rigoglioso ecosistema.Oppure si può festeggiare nella capitale mondiale dell’innovazione e delle tendenze più trendy. Trascorrere il Capodanno a Tokyo vuol dire vivere un’esperienza diversa, scoprire una metropoli affascinante, rivestita di una sacralità particolare. Poco prima della mezzanotte, le campane nei templi buddhisti iniziano a suonare i 108 rintocchi per purificare il Nuovo Anno, le famiglie si riuniscono per mangiare Toshi-koshi soba (le tagliatelle che rappresentano un desiderio di lunga vita), e si prepara l’omochi (dolcetto di riso) tutti insieme. Il tutto circondato dalla vitalità ed energia di questa capitale, capace di racchiudere le due anime contrastanti del Giappone, quella tradizionale e quella moderna. Il tour di nove giorni organizzato dal The Net Group vi permetterà di scoprirne tutti i segreti, partendo il 29 dicembre.E cosa ne dite di iniziare il nuovo anno sotto l’egida del Cristo Redentore di Rio de Janeiro? Logitravel ha organizzato il tour perfetto per chi a una vacanza in Brasile chiede relax e divertimento, alla scoperta dei più incantevoli litorali, quali Copacabana e Ipanema, e del paradiso tropicale di Salvador, adagiato su spiagge dorate e centro culturale del Brasile più africano. Un tour di nove giorni, con partenze da Milano o Roma, ha un costo a partire da 1695 euro.