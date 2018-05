Bordeaux, crociera enogastronomica tra grandi vini e una cucina deliziosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo per intenditori. Salpate l’ancora e imbarcatevi sulla crociera enogastronomica nella regione francese di Bordeaux, famosa per i suoi vini e la cucina raffinata. Visiterete la più grande area di vigneti Doc nel mondo, sorseggerete champagne, esplorerete i suggestivi vicoli della città medievale di Bordeaux, patrimonio Unesco, e salirete sulle torri dei celebri castelli di Médoc e Pauillac. E come se non bastasse, sorvolerete in elicottero la regione di Médoc, famosa in tutto il mondo per la produzione di vini rossi di pregio, affacciati su un paesaggio capace di fare invidia a un quadro impressionista. Il costo della crociera fluviale di 5 giorni lungo Garonna e Gironda, nel cuore enogastronomico della Francia, parte da 699 euro.Info www.porivertravel.it