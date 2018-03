Il Feleppa Styile sfila sul tram e la Milano da bere è tutta qui

di Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo cento invitati all’esclusivo evento #FeleppaOnBoard. Sono saliti a bordo di due tram allestiti in Feleppa style e sono andati in giro per le veie più celebri di Milano. Ha fatto centro la curiosa e simpatica iniziativa organizzata da Francesca e Veronica Feleppa. L’evento è stato uno dei più particolari tra quelli organizzati durante la settimana della moda di Milano: due tram in servizio speciale completamente dedicati a Feleppa, dove sono stati ospiti buyer, giornalisti e molte celebrity che indossano gli abiti del brand marchigiano. I tram hanno portato gli ospiti in giro per le vie più celebri del centro del capoluogo lombardo, sostando vicino al Duomo, sui Navigli e nelle strade dello shopping. Durante il tragitto l’atmosfera è stata quella coinvolgente di un cocktail party, grazie alla musica, all’aperitivo a base di bollicine made in Marche dell’azienda Ciù Ciù e al buffet di dolci. Due tram dove sono potuti salire solo cento selezionatissimi ospiti che hanno vissuto un’esperienza diversa in un’atmosfera particolare e divertente per ammirare la Milano by night.All’interno dei tram erano posizionati degli schermi per poter vedere le immagini delle nuove creazioni Feleppa. Inoltre due caricaturisti hanno regalato agli ospiti un bellissimo disegno come ricordo della serata. Tra le ospiti che hanno accolto l’invito delle sorelle Feleppa (le gemelle Francesca e Veronica, stiliste, e la sorella maggiore Federica, responsabile commerciale) tante star della tv, tutte rigorosamente in abiti Feleppa: la modella e showgirl Pamela Camassa, i personaggi tv e influencer Sonia Lorenzini, la coppia Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Cecilia Zagarrigo, Sabrina Musco, Martina Pascutti, Sabrina Ghio, la giornalista di Sky Federica Masolin, Erika Barbato. Con loro tanti buyer provenienti da tutta Italia e dall’estero. La nuova collezione del brand con sede a Morrovalle (Mc) che è stata presentata a Milano rispecchia l’esclusività di un duo creativo complementare e indivisibile, vero punto di forza del marchio. Le nuove creazioni confermano ancora una volta lo stile bon ton del brand; uno stile unico e identificativo capace di accompagnare la donna nella sua quotidianità, nelle occasioni speciali, nelle serate estive e nei cocktail party più esclusivi. Tessuti impalpabili e leggiadri, stampe e ricami floreali. Abiti ampi e voluminosi e gonne a ruota si aprono a corolla: tessuti scivolosi, pizzi e morbide rouches si fanno portavoce di una femminilità leggera e fresca. La donna è una musa, la sua bellezza è messa in risalto attraverso i tagli asimmetrici, velature, paillettes e scintillii donati da tessuti lucenti e metallizzati e infine le scollature particolari e ricercate tipiche del brand. Non solo romantiche fantasie: abiti, gonne, crop top, sono declinati nei colori dei metalli.