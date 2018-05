L'Osteria e il frantoio sono un Trionfo: l'olio grande protagonista da 4 secoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTOCETO - Pochi tavoli in un antico casale con frantoio, dove dal 1660 protagonista assoluto è l’olio. Un ambiente esclusivo ed arredato con gusto, nel quale accanto alle sedie impagliate trovano posto icone del design italiano come la lampada Arco di Castiglioni, ad illuminare una proposta gastronomica espressione delle eccellenze del territorio. Il gusto della buona tavola unito alla leggerezza dei piatti è il punto di partenza di un menu incentrato sui ruoli salutistici del prezioso olio evo e delle altre tipicità locali. Dopo aver condiviso uno dei taglieri di salumi e formaggi della zona e assaggiato l’imperdibile tris di bruschette, si passa a primi e secondi sfiziosi come le tagliatelle al ragù di fave o le tasche di pollo ripiene al Carpegnolo ed erbe di campo, per terminare con caffè alla moka e dolci misti della casa. Da 15 a 25 euro, vini esclusi.Info Osteria Frantoio del Trionfo, via S.Martino, Cartoceto – 0721898286