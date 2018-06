I segreti deliziosi di mamma Anna rendono speciale il "Bar Conero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Quale sia il segreto che rende un piatto tanto semplice come i pomodori gratinati uno dei motivi per i quali si viene (e si ritorna) sempre volentieri al Bar Conero, solo mamma Anna, anima e guida della cucina, può svelarlo. Fatto sta che saporiti e morbidi come li prepara lei, difficilmente se ne gustano altrove. Se poi al contorno viene abbinato un secondo di carne (che sia grigliata, bistecca o hamburger di chianina) o un bel vassoio di pappardelle al cinghiale, ecco che questo chiosco in vetta al Conero - a 550 metri di altezza eppure a una manciata di minuti dalla Riviera - palesa la sua vera natura: non un semplice bar, dove pure è possibile rifocillarsi dopo una escursione nei sentieri del Parco regionale, ma un’oasi di pace e di gusto in cui bere buon vino locale e fermarsi a pranzo e a cena per godersi le ricette veraci della tradizione. Da 15 a 25 euro.Info Bar Conero, via Monte Conero Sirolo – 0717360216.