La Grotta, paccasassi pesce e delizie nella caletta di fronte al mare

SIROLO - Gustare un’ottima pizza in una delle calette più belle della costa Adriatica, con il mare all’orizzonte e la falesia alle spalle. Un lusso oggi alla portata di tutte le tasche grazie alla nuova gestione del ristorante e pizzeria “La grotta”, che in una location privilegiata come spiaggia Urbani punta a diversificare l’offerta gastronomica della pluripremiata città delle Bandiere blu. Accanto ai gusti classici, nel menu spiccano accostamenti ricercati come la Baccalà e friarielli o la Paccasassi: un tripudio di sapori dove il finocchietto marino e la scorza di limone si sposano alla perfezione con la mortadella. Se in pizzeria gioca una partita vincente l’ex centrocampista della Sirolese, Michele Maggi, i piatti di pesce sono invece disegnati dal fratello Marco, cui è affidata la guida della cucina. Da provare, raguse, polpo e pasta ai crostacei fatta in casa. Da 7 a 38 euro.Info La grotta, via Urbani Sirolo – 0719330149