Chiara Nasti incinta? Spunta il pancino sospetto. Il messaggio al nonno di Zaccagni scomparso: «Hai saputo il nostro segreto»

Chiara Nasti è incinta? Una delle domande che nelle ultime ore si sta facendo sempre più ricorrente è proprio questa. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati l'estate del 2023 e hanno già un figlio, Thiago, ma l'abito succinto rosso indossato per Capodanno ha destato non pochi sospetti su una possibile gravidanza, complice un pancino frose troppo gonfio che, tuttavia, la Nasti non aveva mai avuto.

Ad alimentare i gossip ci sarebbe stato quel messaggio al nonno di Zaccagni, nel giorno della sua scomparsa. Andiamo a scoprire che cosa è successo e il messaggio segreto.