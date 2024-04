Chiara Nasti incinta, la foto social: «Una panciotta. Mancano pochi giorni...»

Chiara Nasti è incinta della sua seconda bambina che dovrebbe nascere in estate, più precisamente nel mese di giugno. L'influencer, come aveva fatto anche per il suo primo figlio Thiago, sta documentando le fasi della sua gravidanza sui social e capita spesso che nel suo profilo Instagram compaiano storie o foto con il pancione in bella mostra. Così è successo anche poco fa: Chiara ha fatto sapere ai suoi due milioni di fan che sta già per entrare nel settimo mese di gestazione.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato varie storie Instagram in cui mostra ai suoi fan il suo pancione che sta crescendo. L'influencer si riprende in un video selfie allo specchio e si accarezza più volte la pancia che cresce a vista d'occhio. Poi, la moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, sorride alla telecamera del suo smartphone e scrive: «Una panciotta! Mancano pochi giorni e sono già a sette mesi», aggiungendo un cuoricino bianco.

La bambina nascerà in estate ma Chiara e Mattia non hanno ancora deciso o, almeno non l'hanno fatto sapere ai follower, il nome che le daranno perché sarebbero molto indecisi.

Chiara Nasti mamma

Chiara Nasti è una mamma davvero premurosa con il suo piccolo Thiago e i suoi fan non vedono l'ora di vederla alle prese con la sua bambina.

L'influencer è molto presente e proprio perché ha sempre desiderato crescere da sola i suoi bambini, ha più volte detto che non vuole l'aiuto di nessuna babysitter ma solamente di mamma Gabriella.