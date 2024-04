Giulia De Lellis e Andrea Damante ci riprovano? Chiara Nasti con il suo commento fa impazzire i fan dei ​"Damellis"

Giulia De Lellis e Andrea Damante si stanno frequentando... di nuovo? È la domanda che, in queste ultime ore, sta impazzando sul web. I fan dei "Damellis", così erano soprannominati, quando hanno visto il video in cui l'influencer e il dj sono seduti al tavolino di un locale, sono letteralmente impazziti. In fondo, nonostante i quasi quattro anni di separazione, le rispettive storie finite con Carlo Beretta ed Elisa Visari, tutti gli amanti del gossip e di Uomini e Donne sperano in un ritorno di fiamma tra i due.

In passato, Giulia e Andrea avevano già provato a essere di nuovo una coppia ma non era andata molto bene.

Ma se è vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, allora sarà questa la volta buona? Nel frattempo, le amiche dell'influencer scherzano sul fatto che lei sia "molto rilassata": il commento di Chiara Naati ha fatto sorridere migliaia di follower di Giulia.

Il post Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis non ha commentato o si è esposta in merito al video che circola su tutti i social e che la vede in compagnia del suo ex storico Andrea Damante. A esprimere il proprio parere ci hanno pensato i fan e anche l'amica Chiara Nasti che, sotto all'ultimo post dell'influencer, ha scritto: «Hai la faccia più rilassata amica», con risata annessa.

Il commento di Chiara ha collezionato più di 3.000 like e 100 risposte. Chi scrive: «Nasti queen», «Io, morta» oppure «La faccia di chi è tornata con l'ex tossico».

Giulia si è limitata a scherzare e ha lasciato cadere l'argomento (con scarsi risultati) scrivendo: «È il botox sorelle». Insomma, chi vivrà vedrà ma i sostenitori dei "Damellis" sono certi che i due siano anime gemelle... qualcuno parla già di matrimonio. «È la volta buona che si sposano», ha commentato in lacrime una fan su TikTok.

La storia di Andrea e Giulia

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne. Era il 2016 e la loro relazione aveva appassionato migliaia di fan del programma di Maria De Filippi. Quattro anni di relazioni, diversi alti e bassi e poi la rottura a causa dei presunti tradimenti di lui. Entrambi hanno avuto altre storie d'amore e, poi, l'influencer lasciò Andrea Iannone proprio per ritornare con il suo ex. La relazione durò come un gatto in tangenziale e sia lui che lei iniziarono a uscire con nuove persone (Carlo Beretta ed Elisa Visari, appunto) che sarebbero in seguito diventati i rispettivi compagni. Sono passati quattro anni dall'ultimo incontro ed, evidentemente, Giulia e Andrea hanno ancora qualcosa da dirsi.