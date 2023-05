Fedez e Lazza, il party super esclusivo sullo yacht (pieno di vip) a Monte Carlo: ecco il motivo

Tutti i vip in barca a Monte Carlo per "Boem", la nuova bibita creata da Fedez e Lazza. Il lancio del prodotto è avvenuto oggi a Monaco, a bordo di uno yacht con tantissime celebrità del mondo dello spettacolo.

I due ideatori della bevanda in lattina scrivono: «Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente Made in Italy». Per festeggiare, i vip della scena dello spettacolo italiano si sono diretti a Monte Carlo a bordo dell'imbarcazione a gustare la bevanda di Fedez e Lazza.

Lo yacht party esclusivo con Fedez e Lazza

Giulia Salemi, Paola Di Benedetto, Mara Sattei, Andrea Damante, Ludovica Pagani, Roberta Carluccio e chi più ne ha più ne metta. Tutti insieme sommano milioni e milioni di follower e sono riuniti a borso dello yacht più esplosivo di Monte Carlo.

La bevanda alcolica

Musica dal vivo con dj, la bevanda neonata, prodotta da Fedez e Lazza e qualche stuzzichino.

Complice il sole e il mare calmo, i vip hanno trascorsso l'intera giornata a bordo per festeggiare con i due cantanti e imprenditori, il prossimo lancio del prodotto che si appresta a diventare la bevanda più gustata dell'estate 2023.