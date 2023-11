Giulia De Lellis: «Per Andrea Damante avevo perso la testa, quando l'ho incontrato ho messo la mia vita in stand by»

Giulia De Lellis, durante un'intervista ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tornando anche a parlare della relazione con Andrea Damante. I due, usciti come coppia da Uomini e Donne nel 2016 sono stati insieme per diversi anni, fino alla rottura nel 2020. La De Lellis, dopo il programma della De Filippi, ha cavalcato l'onda del successo, diventando influencer e conduttrice.

Le dichiarazioni

Nell'intervista per Tvblog, Giulia De Lellis ha parlato dell'incontro con Damante e della loro relazione: «Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico. Ero, infatti, molto indecisa se continuare con gli studi nell’ambito della moda oppure intraprendere un altro percorso e provare ad entrare a Medicina. Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono.

L'esperienza da conduttrice

In quel momento ho messo in stand by la mia vita. È stata la prima e forse unica volta in cui non riuscivo a capire che strada volessi realmente intraprendere. Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer».

'Giortì' fu la prima esperienza di conduzione per Giulia De Lellis, proposta da Maria De Filippi, come ha raccontato. Poi c'è stato Love Island nel 2021, girato durante la pandemia: «Ricordo che con tutta la produzione, dopo dieci giorni, eravamo diventati famiglia. Condividevamo ogni momento, anche privato, nonostante ci fosse un lavoro molto importante dietro il programma perché il format richiedeva di intervenire talvolta immediatamente in alcune situazioni. Ho avuto degli autori che si sono fidati di me e mi hanno sempre lasciata fare».

Alla domanda se si ritiene già una conduttrice ha risposto così a Tvblog: «Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così. Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto. Io mi sento una conduttrice fortunata perché ci sono tantissime persone che mettendomi alla prova sono rimaste contente».